بالاسماء..مصدر مطلع يكشف عن تعديل وزاري في 5 حقائب بحكومة الوفاق

أكد مصدر مطلع، وجود تعديل حكومي مُرتقب في حكومة الوفاق، يتضمن تكليف وزير الداخلية فتحي باشاغا بوزارة الدفاع، بعد أن شغل منصب وزير الداخلية منذ أكتوبر عام 2018، خلفاً للعميد عبد السلام عاشور، وفقاً لما تناولته قناة 218.

وقال المصدر، اليوم الإثنين، إن التعديل الوزاري نص على تعيين اللواء إبراهيم الشقف، وزيراً للداخلية خلفاً لباشاغا، وفقا للقناة.

وكان الشقف يشغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي في العاصمة طرابلس الذي يرأسه اللواء رشيد الرجباني.

وأفاد المصدر بأن التعديل الحكومي شمل تعيين حافظ قدور وزيراً للخارجية، خلفاً لمحمد الطاهر سيالة الذي شغل المنصب منذ تشكيل حكومة الوفاق في العام 2016.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي كلّف حافظ قدور بمنصب سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي منذ العام 2019.

وأشار المصدر لـ”218″، إلى أن التعديل الوزاري تضمن تعيين محمد هيثم وزيراً للصحة، والذي ظل وكيلاً لوزارة الصحة منذ أواخر العام 2018.

وشمل التعديل تكليف هشام بوشكيوات وزيراً للمواصلات، بعد أن شغل منصب وكيل وزارة المواصلات لعدة سنوات.

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