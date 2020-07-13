وليامز تهنئ المشري بفوزه برئاسة المجلس الأعلى للدولة

هنأت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز, اليوم الاثنين، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بفوزه برئاسة المجلس في انتخابات الدورة الثالثة لهيئة مكتب الرئاسة التي جرت أمس الأحد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن وليامز والمشري تطرقا خلال الاتصال الهاتفي إلى مستجدات الوضع في ليبيا وملف العودة إلى الحوار والاتفاق السياسي.

وأكد المشري لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «على أن الأجسام الشرعية المنتخبة كالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب هي المنوطة بعملية تعديل الاتفاق السياسي».

وأجرى المجلس الأعلى للدولة، أمس الأحد، الانتخابات الدورية لمكتب هيئة الرئاسة والتي أسفرت عن فوز المشري بمنصب الرئيس من الجولة الأولى بعدد 73 صوتا، كما فاز محمد بقي بمنصب النائب الأول بـ78 صوتا من الجولة الثانية، وفاز صفوان الميسوري بمنصب النائب الثاني بعد حصوله على 62 صوتا.

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