ليبيا الان

«المشري» لـ «الجزيرة القطرية»: أوراق «حفتر» شبه منتهية.. وعقيلة صالح لم يحافظ على وحدة مجلس النواب

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد خالد المشري، رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري، أن “الوضع في ليبيا أصبح أكثر سوءًا مما كان عليه العام الماضي، حيث كنا حينها مقبلين على مؤتمر جامع كانت معلقة عليه آمال كبيرة للوصول إلى تسوية تنهي الأزمة الليبية”، على حد قوله.

وأضاف «المشري»، خلال لقائه بقناة الجزيرة القطرية، ولكننا فوجئنا ” بهجوم على العاصمة طرابلس استمر 14 شهرًا، والآن هذا الهجوم خلف انعكاسات خطيرة، حيث أصبح الطرف الأخر جزء منه غير موثوق فيه نهائيًا، وغير مقبول بأي شكل من الأشكال أن يكون جالسًا على طاولة المفاوضات لأنه اخترق كل العهود والآمال التي كانت موجودة لدى الليبيين، واختار الذهاب الى الخيار العسكري، وفشل في هذا الخيار، بالتالي ليس له الآن العودة إلى الخيار السياسي بإرادته”، على حد زعمه.

وواصل «المشري»، مزاعمه قائلًا، إن “الصورة الآن في ليبيا معقدة بعد دخول أطرافًا خارجية، أكثر تدخلًا في العمق الليبي” مستطردًا “فاغنر لم تكن موجودة بشكل قوي وواضح قبل إبريل 2019 الآن موجودة، وكذلك روسيا، وفرنسا أقل تأثيرًا مما كانت عليه من قبل”.

وادعى رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري، أن “الأوراق لدى حفتر شبه منتهية، فالصورة متغيرة جدًا”، مردفًا نأمل في الفترة القادمة أن “يلتئم مجلس النواب، ونصل معه لرؤية موحدة لإنهاء الأزمة الليبية، برؤية أطراف ليبية وكذلك بملكية أطراف ليبية، وهذا ما نعمل عليه الآن”، بحسب تعبيره.

وتابع «المشري»، عندما نقول مجلس النواب فإننا لا نعني عقيلة صالح، فهو أحد أعضاء مجلس النواب، تم انتخابه لرئاسة المجلس، ولكن لم يستطع المحافظة على وحدة مجلس النواب، فالآن هناك انقاسمًا في مجلس النواب لثلاثة أجسام كل جسم منهم يضم عددًا من الأعضاء، فيجب أن يلتئم المجلس مرة أخرى ويجدد الثقة في عقيلة صالح أو يختار رئيس جديد، فهذا أمر يعود إليهم ولا نتدخل فيه”، على حد قوله.

وأكد «المشري»، أنه “يجب على مجلس النواب أن تكون هناك إنتخابات أو تجديد ثقة لرئاسته”، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن ” عقيلة صالح لم يعد يمثل مجلس النواب تمثيلًا صحيحًا، فهناك ما يقارب الـ 60 عضوًا من مجلس النواب في طرابلس ويمثلهم حمودة سيالة، وهناك أعضاء متواجدين في تونس ولا يريدون أن يلتحقوا بمجلس النواب في طرابلس ولا أن يبقوا مع عقيلة صالح، ويمثلهم النائب الأول لعقيلة صالح”.

وأوضح رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري، أنه يتمنى أن “يلتئم تشتت مجلس النواب بأسرع وقت ممكن، بنصاب قانوني وأن يختار قيادة نثق فيها وتكون هي التي يتحاور معها مجلس الدولة”، لافتًا “بالنسبة لمجلس الدولة رؤيته الواضحة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال وتحت أي ظروف وفي أي زمان أن نجلس مع خليفة حفتر للتفاوض من جديد”، على حد زعمه.

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الجزيرة القطرية المشري عقيلة صالح مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • FU YOU SHIT FACE
    Both persons whom were mentioned ya shit face & Turkish slave & little puppy have NEVER SOLD their soul or their SOIL (home land) ya coward & diseased thug/savage
    Turkish BLIND PUPPY

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  • متخلف عقليا فنفس الكلام قاله الخوان عن السيسى واصبح رغم انف الخوان رئيسا لمصر والان المشير خليفة حفتر من يسيطر على اكثر من ثلثى ليبيا بما فيها من مفاتيح النفط والغاز والمياه فيسيطر على اقليمى برقة وفزان ونصف اقليم طرابلس فى الهلال النفطى وسرت والجنوب الغربى والمثل يقول الذى لايرى من الغربال فهو اعمى فكونك اعمى تنكر الواقع فانت غبى والجيش الوطنى هو من سيحرر طرابلس بعد تصفى المليشيات هناك بعضها ومع ابادة مرتزقة سوريا شرق مصراته

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  • يامتخلف عقليا حفتر والسيسى سيشاركان مع بشار الاسد فى فتح اسطنبول بلا قتال حيث ان دمشق معقل المسلمين فى الملاحم ودمشق بها الجيش الاول ومصر الجيش الثانى والثالث وليبيا الجيش الرابع حيث ان الدول الثلاث كان يجمعهم اتحاد عربى واحد وعلم واحد لم يبقى منه الا صقر قريش الاصفر شعار الجيش الوطنى الحالى
    يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في فتح ” القسطنطينية ” – وهي مدينة ” إسطنبول ” اليوم – إلى ثلاثة أقسام :

    القسم الأول : الأحاديث الصحيحة

    الحديث الأول :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لَا ، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا . فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2897) من طريق سليمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    الحديث الثاني :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

    الحديث الثالث (موقوف):

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ [الخيمة] فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ . فَقَالَ : ( وَاللهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ [من أيام الله] إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ) [مائدة رجل واحد] أي : من المسلمين ، وذلك بأن يكون أميراً فيه ، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين .

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  • تى هو كان راجل الميبون المشرى يتحدت من إذاعة اليهود الا وهى الجزيرة عدوة العرب والمسلمين وتعمل لصالح الصهاينة وضيعت معظم شباب العرب لقتل بعضهم البعض بدلا من قتل الصهاينة فتبا وبالصوت العالى لكل افاك أثيم وزنيم وعثل يعول على الجزيرة القطرية فى متابعة الاخبار من خلالها لانها عدو الله والرسول صلى الله عليه وسلم .

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