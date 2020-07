قال وزير الخارجية

المصري، سامح شكري، الاثنين، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة الوفاق غير

المعتمدة غير شرعية.

