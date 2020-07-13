ستيفاني وليامز: نهنئ خالد المشري بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس الدولة 

هنأت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ” الأمريكية ” ستيفاني وليامز خلال اتصال هاتفي مساء الاثنين رئيس مجلس الدولة الاستشاري ” خالد المشري ” على إعادة انتخابه، دون الإشارة إلى كيفية العملية الانتخابية التي مر من خلالها المشري عضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين.

وأعربت وليامز حسب الايجاز الصحافي للبعثة عن ما وصفته حرصها على العمل مع المشري والقيادة الجديدة للمجلس، وجددت التأكيد على استئناف العملية السياسية بقيادة ليبية في أسرع وقت ممكن لتجنيب الليبيين المزيد من الصراع والمعاناة على حد قولها.