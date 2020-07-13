ليبيا الان

ستيفاني وليامز: نهنئ خالد المشري بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس الدولة 

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هنأت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ” الأمريكية ” ستيفاني وليامز  خلال اتصال هاتفي مساء الاثنين رئيس مجلس الدولة الاستشاري ” خالد المشري ” على إعادة انتخابه، دون الإشارة إلى كيفية العملية الانتخابية التي مر من خلالها المشري عضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين.

وأعربت وليامز  حسب الايجاز الصحافي للبعثة عن ما وصفته حرصها على العمل مع المشري والقيادة الجديدة للمجلس، وجددت التأكيد على استئناف العملية السياسية بقيادة ليبية في أسرع وقت ممكن لتجنيب الليبيين المزيد من الصراع والمعاناة على حد قولها.

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خالد المشري ستيفاني وليامز مجلس الدولة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • روحى باركى له ياميبونة فى وكره يمكن يعمل مثل الاهطل مرسى لما قابل رئيس وزراء استراليا ونظر لاوراكها العارية امامه فسال لعابة ولعب فى زبه امامها ونسى البروتكول وانه بيتصور وعيب يهرش فى الممنوع

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  • هذه امريكية من دولة تقول انها زعيمة العالم الحر وممثلة الامم المتحدة وتعرف تاريخ المشري المجرم خريج السجون عضو الاخوان الارهابية وتعلم كيف تمت عملية اختياره او انتخابه…هذه هي امريكا زعيمة العالم الحر والامم المتحدة عندما تريد ان تغمض عيونها تغمضها وعندما تريد ان تفتح عيونها تفتحها…هذه هي لعبة الامم …التي للاسف حركة الاخوان الارهابية تعرف كيف تلعبها بحرفية وحنكة…ولكن الي متي تنجو الجرة..؟؟؟

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