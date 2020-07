مجلس النواب: نرحب بتدخل الجيش المصري لدحر المحتل التركي

أعرب مجلس

النواب اليوم الثلاثاء، عن دعمه للموقف المصري الداعي لتضافر الجهود بما يضمن دحر

المحتل الغازي- في إشارة إلى التدخل العسكري التركي في ليبيا- .

وأوضح المجلس في بيان له أن المخاطر التركية تمثل تهديدا مباشرا لليبيا ودول الجوار وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية ، موضحا أن هذه المخاطر لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي .

وأضاف البيان أن

المجلس يؤكد على ضرورة تضافر الجهود بين

ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ الأمن القومي المشترك ويُحقق الأمن

والإستقرار في ليبيا والمنطقة.

وأعرب البيان عن ترحيبه بتدخل الجيش المصري لحماية الأمن القومي المصري الليبي والتصدي للغزاة بما يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها ، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين ، وتكون الكلمة الُعليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا.

كما يؤكد مجلس

النواب الليبي على أن ضمان التوزيع العادل للثروات وعائدات النفط الليبي وضمان عدم

العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون مطلب شرعي

لكافة أبناء الشعب الليبي.

