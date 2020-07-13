سامح شكري: تحدث تركيا عن عمل عسكري في ليبيا أمر بالغ الخطورة

علق سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بشأن التحضير لعملية عسكرية في سرت والجفرة وأنهم أجروا اتصالات مع مصر في الماضي، قائلًا إنه رصد ما تم تداوله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه لم يكن هناك أي تواصل أو حوارات بين مصر وتركيا خلال الفترة الماضية، قائلًا إن «التصريحات المتداولة تخرج عن الإطار العلاقات الطبيعية بين الدول على المستوى الدولي».

وتابع: «تحدث تركيا عن عمل عسكري مباشر في ليبيا هو أمر بالغ الخطورة وفيه خرق لقرار مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية»، مستطردًا: «لن يكون هناك أي احتمال لأن لا يتم التصدي لمثل هذا الاعتداء الذي يصور من قبل الكثير من الأشقاء في ليبيا بأنه محاولة لفرض احتلال تركي عثماني آخر في ليبيا في الوقت الراهن».