«النعاس»: ليبيا منطقة أمريكية.. وجيش «حفتر» انهار وتفكك والآن يتحلل

قال محمد النعاس، الذي تقدمه قنوات “الوفاق” كخبير عسكري وإستراتيجي، إن ليبيا أصبحت منطقة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وجيش حفتر- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- في مرحلة التحلل وليس أمامه سوى الانسحاب من سرت والجفرة، على حد زعمه

وأضاف النعاس، في مداخلة هاتفية عبر «قناة التناصح»، الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن خليفة حفتر لم يعد قادرًا على شن أي حرب، لأن جيشه مر بالانهيار والتفكك وهو الآن بمرحلة التحلل، على حد تعبيره.

وادعى النعاس، أن ما وصفهم بـ”المرتزقة” لن يحققوا انتصارًا لأنهم يقاتلون على غير أرضهم، والمرتزق هدفه جمع المال بدون أن يُصاب، والخبراء التابعون لمصر، هم أخطر العناصر حاليًا، ويدعمون حفتر بكل إمكانياتهم، والجيش المصري له خبرة في الحروب، وحفتر غير قادر على تحقيق النصر مرة أخرى، وليس أمامه سوى إغلاق النفط”.

وتابع:” حفتر وداعميه ليس أمامهم سوى الانسحاب من جبهة سرت والجفرة، فالتقدم نحو طرابس مُجددًا من سابع المستحيلات، وكل المعطيات الميدانية، لا توحي بأن حفتر سيحقق أي تقدم من جديد، والأمر كله متعلق بالتفاوض بين الأتراك والروس للانسحاب، والروس يريدون أن يكون لهم وجود ونصيب في ليبيا، وربما يفاوضون الأمريكان على بعض النزاعات في مناطق النفوذ”، على حد قوله.

وزعم أن ليبيا منطقة أمريكية، واللعب كله عند الأمريكان، ولو أن حكومة الوفاق أجادت التعامل مع الطرف الأمريكي، لوضعت جميع الحروب أوزارها، لافتا إلى أن الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة تعطل بسبب سوء السياسات وانعدام الخطط والخطاب العام المتقن”.