مساعي مصلحة المطارات وبلدية بني وليد لتفعيل مطار المدينة

متابعة/218

عُقِدَ في مقر مصلحة المطارات بمدينة طرابلس -الإثنين- اجتماعٌ لرئيس المصلحة “محمد بيت المال” مع عميد بلدية بني وليد “سالم انوير” لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المصلحة لتفعيل مطار بني وليد المدني وفقاً لما نص عليه قرار المجلس الرئاسي رقم 590 لسنة 2019 بشأن تحوير قاعدة بني وليد العسكرية وتحويلها لمطار مدني تؤول تبعيته لمصلحة المطارات.

حضر الاجتماع المراقب المالي بوزارت المواصلات التابعة لحكومة الوفاق “يحي الجديد” ومدير إدارة المشاريع الهندسية ” محمد فساطوي” ومدير إدارة التخطيط بالمصلحة “المهدي الحضيري”.

وخلص الاجتماع -حسب ما ورد بصفحة المصلحة- إلى الاتفاق على ضرورة قيام وفد يمثل المصلحة بزيارة ميدانية للمطار لتقييم وضعه الحالي من حيث جاهزية المرافق والأجهزة والمنظومات الموجودة وإعداد تقرير شامل يتضمن الاحتياجات اللازمة والضرورية للتشغيل وتوفيرها من طرف المصلحة في أقرب فرصة ممكنة، كما تم الاتفاق أيضاً على أن يقوم المجلس البلدي بترشيح شخص من ذوي الخبرة والكفاءة ليتم تكليفه من قبل رئيس مصلحة المطارات لتولي مهام مدير عام المطار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية