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مساعي مصلحة المطارات وبلدية بني وليد لتفعيل مطار المدينة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة/218

عُقِدَ في مقر مصلحة المطارات بمدينة طرابلس -الإثنين- اجتماعٌ لرئيس المصلحة “محمد بيت المال” مع عميد بلدية بني وليد “سالم انوير” لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المصلحة لتفعيل مطار بني وليد المدني وفقاً لما نص عليه قرار المجلس الرئاسي رقم 590 لسنة 2019 بشأن تحوير قاعدة بني وليد العسكرية وتحويلها لمطار مدني تؤول تبعيته لمصلحة المطارات.

حضر الاجتماع المراقب المالي بوزارت المواصلات التابعة لحكومة الوفاق “يحي الجديد” ومدير إدارة المشاريع الهندسية ” محمد فساطوي” ومدير إدارة التخطيط بالمصلحة “المهدي الحضيري”.

وخلص الاجتماع -حسب ما ورد بصفحة المصلحة- إلى الاتفاق على ضرورة قيام وفد يمثل المصلحة بزيارة ميدانية للمطار لتقييم وضعه الحالي من حيث جاهزية المرافق والأجهزة والمنظومات الموجودة وإعداد تقرير شامل يتضمن الاحتياجات اللازمة والضرورية للتشغيل وتوفيرها من طرف المصلحة في أقرب فرصة ممكنة،  كما تم الاتفاق أيضاً على أن يقوم المجلس البلدي بترشيح شخص من ذوي الخبرة والكفاءة ليتم تكليفه من قبل رئيس مصلحة المطارات لتولي مهام مدير عام المطار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • غير كملتوا مصاريف شلالكم الصناعي العظيم الي مكلف خزينة الدولة الشي الفلاني ـ وجااايين مادين وجوهكم ـ…!!!! الي قاطعين عليه كهرباء نصف مدن وقرى ليبيا وفقراء ورفلة يدوروا في المياه باش يتوضوا ويصلوا فالمساجد…؟!!! باش تفرحوا بيه ”الشلال الصناعي العظيم” وتوقفوا قدامه شامخين .تكشكوا….؟!!! .. انشاء الله يجيكم باللطف . !!

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