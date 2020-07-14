مدير أمن ربيانة يُشكل لجنة لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد

ربيانة 14 يوليو 2020 (وال)- أصدر مدير أمن ربيانة رائد خميس سليمان توكى، قرارًا بتشكيل لجنة لمكافحة وباء “كورونا” المستجد.

هذا وتضمن القرار رقم “07” لسنة 2020 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى : تشكيل لجنة فرعية داخل النطاق الجغرافي لمديرية أمن ربيانة لمكافحة عدوى فيروس “كورونا” على نحو التالي: رائد رجب سنوسي سليمان رئيسًا للجنة، وعضوية كل من : ر. ع. أ / طالب أبو بكر قنِي، والدكتور سالمة حسن عيسى، والدكتور محمود حامدان شهاء، والدكتور إبراهيم طاهر محمد، وط . م/ حليمة عبد الله مُلي، والدكتور علي حسن قلمي، ومتطوع سليمان اللهوزة كوري.

وتضمن القرار في مادته الثانية: تتولى اللجنة المشكلة وضع الخطط اللازمة لتفادي انتقال المرض، وتنفيذ أي إجراءات تراها اللجنة أو تلك الصادرة عن الجهات العليا المختصة، ومتابعة كل برامج التوعية والتثقيف، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع حدوث أي طارئ، فيما يخص العزل أو إرسال العينات الطبية وغيرها من الإجراءات اللازمة، إضافة إلى إبداء الاستشارات الطبية وكل ما يعني لها من ملاحظات وتقديم قائمة بالاحتياجات والمعدات للوقاية من جائحة فيروس “كورونا”، وتقديم تقارير يومية إلى اللجنة الرئيسية.

وتضمن القرار في مادته الثالثة: تكون اجتماعات اللجنة بصفة دورية وعلى اللجنة عمل تقارير بشكل مستمر، وفي مادته الرابعة: للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا في إنجاز عملها. (وال- ربيانة) ر ت

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