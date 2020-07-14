ملف الجنوب.. محور لقاء “الكبير” مع “كاجمان” و”بقي”

متابعة/218

تمحورت قضايا الجنوب الشائكة محور لقاء جمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير -بمكتبه الاثنين- مع “عبدالسلام كاجمان” رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني و “محمد بقي” نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وناقش المسؤلون الثلاثة الآليات الكفيلة بتنفيذ مشروعات التنمية في القطاعات الحيوية بالمناطق الجنوبية في ليبيا وتوزيع المخصصات المالية الإسثتنائية لها.

و اقترح “كاجمان” تشكيل لجنة فنية لتحديد الأولويات التي تستهدفها هذه المشاريع في ظل الظروف الراهنة وتخصيص المخصصات المالية الكافية لكل منها ليتسنى المباشرة في تنفيدها.

يُشار إلى مناطق الجنوب الغربي من البلاد والشرقي والأوسط تعاني من مشاكل مزمنة في البنى التحيتة كل مناحي الحياة مضاف إليها كل المختنقات التي تعاني منه عموم مناطق البلاد في السنوات الأخيرة ،بشكل مضاعف كانقطاع التيار الكهربائي المتكرر وانعدام الوقود وشح السيولة النقدية وتردي الخدمات الصحية ، لاسيما مع تفشي وباء كورونا خاصةً في مدينة سبها.

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