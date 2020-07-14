مصرع الممثلة “نايا ريفيرا” غرقاً في بحيرة بــ”كاليفورنيا”

لوس انجليس – “رويترز”

أكد مسؤولون في الولايات المتحدة -الاثنين- إن الجثة التي جرى انتشالها من بحيرة في كاليفورنيا هي للممثلة “نايا ريفيرا” -البالغة من العمر “33 عاماً” – إحدى بطلات مسلسل “غيلي” ،الكوميدي الموسيقي ذائع الصيت.

وقال قائد شرطة مقاطعة “فينتورا” بولاية كاليفورنيا في مؤتمر صحفي على ضفة بحيرة “بيرو” قرب لوس انجليس: “نحن متأكدون الآن من أن الجثة التي تم العثور عليها هي جثة نايا ريفيرا” .. وقد اُنتشلت الجثة في وقت سابق أمس الاثنين.

وذكرت سلطات الولاية الأسبوع الماضي أنها تعتقد أن “ريفيرا” التي اختفت منذ يوم الأربعاء، غرقت بعد أن استأجرت زورقا على بحيرة بيرو قرب لوس انجليس مع ابنها جوزي “4 سنوات”، الذي عثر عليه سالما.

وأشار قائد الشرطة إلى أن السلطات لا تشتبه في قوع جريمة أو انتحار وأن أسرة ريفيرا بلغها النبأ، مضيفاً أن الجثة نُقلت لمكتب الطب الشرعي لإجراء التشريح والتعرف على الهوية رسمياً عبر سجلات الأسنان.

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