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قنونو: حان الوقت ليتدفق النفط مجددا.. وماضون إلى المدن المختطفة

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، إن «قوات الوفاق» مستمرة في «بسط سلطان الدولة على كامل ترابها»، مضيفا أن الوقت حان لاستئناف إنتاج النفط.

وأضاف قنونو: «حان الوقت ليتدفق النفط مجددا، والضرب على الأيدي العابثة بقوت الليبيين، وإنهاء وجود المرتزقة الداعمين لـ(..) الذي أباح لهم أرض ليبيا وسماءها»، حسب تصريح نقلته صفحة «بركان الغضب»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، دون التطرق إلى تفاصيل بالخصوص.

وتابع: «نبشر كل الليبيين الشرفاء، أننا ماضون إلى مدننا المختطفة، ورفع الظلم عن أبنائها، وعودة مهجريها، وسنبسط سلطان الدولة الليبية على كامل ترابها وبحرها وسمائها».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ياميبون استعد وجهز كفنك فالجيش الوطنى قادم لكم فى مصراته بعد ان يسحق الجرذان الاتراك قضى الامر فهذه المرة جيش ضخم جاهز على الحدود من خير اجناد الارض مسافة السكة سويعات قليلة وترى حول مصراته مليون مقاتل مصرى يردوا الجميل لبطل حرب اكتوبر المشير خليفة حفتر وينصروه على كلاب الصهاينة الاتراك المغول فمصر من اهلكت هولاكو من قبل رغم همجية التتار والان جاء الدور على هولاكو العصر اردوغان على يد الظاهر السيسى حفيد الظاهر بيبرس مع احفاد عمر المختار ياحمار واذا كان لك نصيب وتم اسرك سوف تنعم بصحبة مرشد الاخوان فى الليمان

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