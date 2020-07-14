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قنونو»: حان الوقت لتدفق النفط ورفع «الظلم» عن مدننا «المختطفة» وإنهاء «المرتزقة»

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمد قنونو المتحدث باسم مليشيات السراج، أنه حان الوقت ليتدفق النفط مجدداً والضرب على ما أسماها بـ«الأيدي الآثمة العابثة بقوت الليبيين»، مشيرا لضرورة إنهاء تواجد «المرتزقة» الداعمين لمن وصفه بـ«مجرم الحرب» الذي أباح لهم أرض ليبيا وسماءها، بحسب تعبيره.

وقال قنونو، في تصريحات نشرتها مليشيات ما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»: “نؤكد على موقفنا الثابت بأننا مستمرون في «الدفاع المشروع» عن أنفسنا، وضرب «بؤر التهديد» أينما وجدت وإنهاء «المجموعات الخارجة على القانون» المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد”، على حد قوله.

وأضاف “نبشر كل «الليبيين الشرفاء»، أننا ماضون إلى «مدننا المختطفة»، ورفع «الظلم» عن أبنائها، وعودة مهجريها، وسنبسط سلطان «الدولة الليبية» على كامل ترابها وبحرها وسمائها”، وفقا لحديثه.

ووجه المدعو قنونو، تحية لمن وصفهم بـ«كافة الأبطال» ممن أطلق عليهم لقب «قواتهم البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي»، قائلا: “نقول لفلول «ميليشيات حفتر الإرهابية» الجواب ما ترون لا ما تسمعون ونعاهد شعبنا بان «جرائم المقابر الجماعية» و«زرع الألغام» لن تمر دون عقاب”، بحسب وصفه.

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النفط بركان الغضب قنونو مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى شرف ياميبون والمرتزقة السوريين بدخلون غرف نوم حرائر ليبيا وينيكوا امك واختك فى خيام النكاح اما ثروة الشعب الليبى فهى فى امان بعيدا عن اطماع اردوغان انها شرق الخط الاحمر فى داخل عرين الاسد اى جرذ يقترب منها هالك جرب وانت تشوف ياحقير اشرب مع قردو من البحر

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  • رسالة الى ذيول الاستعمار الشارقة
    ياذيول الاستعمار وخراب ليبيا والخيانة والقوادة والجبن والفاسد والنهب والبارات والملاهي الليلية في تركيا ياشارقة ماعندكم حاجة … والله العظيم ياكمشة المصرية جايتكم أيام سود أسود من ظلام الليل … والنفط اللي تسكروا فيه وتطلهطوا في نصف ميزانية ليبيا وتعيطوا ليل نهار نحن محصلنا شئء تزوموا مثل البقر أه أه أه هو هناك بقرة تشبع … الله يحرقكم وحرق النفط والغاز اللي في مناطق الشرقية الله يحرقكم زي ماحرقتم الارمل والضعفاء والعجائز والشيبين والايتام … والله يسلط عليكم القمل والامراض … وانشاء الله ترفعوا بلاء ليبيا والليبيين … وأنشاء الله يجعلكم الله فداء ليبيا والليبيين … ويجعل تدبيركم في تدميكم أنت ومن تحالف معكم … وأنشاء الله تدفعوه دم … وراء دم … وراء دم … أنتم جبتم 17 فبراير عام 2011 لشعب الليبي الله يجعكم من نكبة إلى نكبة ياجماعة الشرق … أنشاء الله يسلط عليكم تنظيم اسوا من تنظيم داعش … والله يأخذ فيك الحق … والله العظيم من غير الخراب والخيانة ماعندكم حاجة بإذن الله يأخذ فيكم الحق أنتم ومن يتحالف معاكم … أم بالنسبة لكلاب تركيا حسب المعلومات المسربة من داخل القصر الرئاسي التركي بإن اردوغان مكلف بتغير مسار أنبوب الغاز الطالع من ليبيا الى مصر الى سيناء ثم الى أسرائيل باشراف القذافي واحمد قذاف الدم أيام الرئيس الذي يتقاضى عليه رسوم العبور بالاضافة الى حصة مصر الذي تم تفجيره أكثر من مرة على أساس غاز مصري يباع بثمن زهيد فالحقيقة هو الخطة الغاز ليبي يمر عبر مصر الى اسرائيل بالتنسيق بين معمر القذافي وقيادات اسرائيل حسب مصادرنا بخصوص المؤتمر الصحفي الذي قام به اردوغان حول ليبيا باسم الاتفاقية الموقعة بينهم مع وضع الخارطة أمامه وضع دائرة حول منطقة البحر المتوسط ويعلن التنقيب على النفط فالحقيقة هو تنافس بين قيادات الشرق والغرب على تقديم الغاز الليبي مجانا عبر تغير مسارها من سرت الى اسرائيل بواسطة انبوب يمر عبر البحر المتوسط بعيداً عن مصر بالاتفاق بين بوتين واردوغان بحيث روسيا وفرنسا واليونان بمد هذا الانبوب من سرت الى أسرائيل أو تركيا وايطالياوامريكا… الحرب فب ليبيا كلها التي يقوم بها قيادات السراج وحكومته في الغرب وقيادات احمدقذاف الدم وحكومته في الشرق على تغير مسار انبوب الغاز من الى البحر المتوسط ليصل الى اسرائيل بسلام بالعربي عبارة عن قوادة لاسرائيل وتعيش اسرائيل … الصراع في ليبيا من أجل رفاهية اسرائيل هذا مالايعرفه الشعب الليبي .

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  • توا بالله واحد آفاق مثل المدعو قنونو يبشر منطقه وشكله ببناء دولة ابدا والله فهو يفتخر كعميل بالاتراك وفاته أن هولاء الاتراك الاوغاد استعروا ليبيا قرابة ٤٠٠ عام والنتيجة التخلف الذى تعانى منه حتى اليوم وفاته أنه لا يسوى شىء أمام تغول الميليشيات الإجرامية التى أفسدت ليبيا بالكامل نتيجة ارتباط قادتها بالخارج لبيع ليبيا وهذا واقع الحال فعن أى ليبين شرفاء تتحدت يا طياب الشاهى يا قنونو فبالتاكيد امثالك من لعقى أحذية المعتوه التركى اوردوغان .

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  • هذا البائس قنونو ليس في وعيه الطبيعي …والمصيبة يقول مرتزقة..!! وماذا نقول عن السوريين واليمنيين والاتراك وبقية الجنسيات التي اتي بها القردوغان..هؤلاء ماذا ياقنونو..؟ يامن جلبتم المستعمر . العثماني من جديد ..الخزي والعار عليكم…وعلي حكومة السراج الاخوانية العميلة…والخزي والعار علي النكبة والثورة السودا النودا التي جعلت سفهاء القوم أولياء علينا….ياقتلة وياسراق المال العام والاعتمادات الوهمية …يامن دمرتم المطارات والمباني وتلغيم المساكن الامنة يامن غررتم بشبابنا في اتون حرب من اجل اطماعكم و رفاهيتكم ورفاهية ابناءكم وازلامكم في تركيا وقطيرة…سترون اياما سودا علي انوفكم ياكلاب جهنم ياتجار الدين ياسراق الوطن….لعنة الله عليكم الي يوم الدين …

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