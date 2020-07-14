المسماري يؤكد مواصلة الجيش حربه على الإرهاب

أخبار ليبيا24

أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مواصلة الجيش مهامه في محاربة الإرهاب وإنهاء الجريمة في ليبيا، مشيرًا إلى أن كل العمليات العسكرية تقع تحت “بند السرية” ولا يجب الخوض فيها.

وقال المسماري، الإثنين في افتتاح مؤتمر صحفي، “كل ما يخص الشأن العسكري هو تحت بند سري للغاية ويجب أن نتجنب الخوض فيه”. وتابع، “ما يهم أن قواتنا تواصل مهامها في محاربة الإرهاب وإنهاء الجريمة”.

وأتت تصريحات المسماري، في ظل رفض حكومة الوفاق الوطني إيقاف الحرب حتى تبسط سيطرتها على المدن الليبية وتحرير البلاد، على حد قولها.

وأكد المتحدث باسم قوات الوفاق، العقيد محمد قنونو تمسكه بالسيطرة على مدينة سرت والجفرة. وقال في تغريدات على تويتر الثلاثاء إن الوقت حان ليتدفق النفط مجدداً، وقد حان الوقت للضرب على أيدي العابثين بقوت الليبيين”.

وأضاف، “ماضون إلى مدننا المختطفة وسنبسط سلطة الدولة على كامل ترابها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24