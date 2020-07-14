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المسماري يؤكد مواصلة الجيش حربه على الإرهاب

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مواصلة الجيش مهامه في محاربة الإرهاب وإنهاء الجريمة في ليبيا، مشيرًا إلى أن كل العمليات العسكرية تقع تحت “بند السرية” ولا يجب الخوض فيها.

وقال المسماري، الإثنين في افتتاح مؤتمر صحفي، “كل ما يخص الشأن العسكري هو تحت بند سري للغاية ويجب أن نتجنب الخوض فيه”. وتابع، “ما يهم أن قواتنا تواصل مهامها في محاربة الإرهاب وإنهاء الجريمة”.

وأتت تصريحات المسماري، في ظل رفض حكومة الوفاق الوطني إيقاف الحرب حتى تبسط سيطرتها على المدن الليبية وتحرير البلاد، على حد قولها.

وأكد المتحدث باسم قوات الوفاق، العقيد محمد قنونو تمسكه بالسيطرة على مدينة سرت والجفرة. وقال في تغريدات على تويتر الثلاثاء إن الوقت حان ليتدفق النفط مجدداً، وقد حان الوقت للضرب على أيدي العابثين بقوت الليبيين”.

وأضاف، “ماضون إلى مدننا المختطفة وسنبسط سلطة الدولة على كامل ترابها”.

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  • .الحمد لله ان كل من دعمهم اردوغان وعاشوا فى اوهام انتهى الامر يسحقهم ودعكهم وتشريدهم فى كل مكان بعد ان كانوا فى السماء نزلوا اسفل سافلين وين دواعش اردوغان فى سوريا بعد ان كان لهم عاصمة الرقة وسيطروا على نفط دير الزور الان مشردون فى الخيام ولو تم تطبيق شريعة داعش عليهم لتم تعرية نسوانهم وبيعهم فى سوق الجوارى واين الجيش الخر فى حلب وحمص وادلب مشرد اهاليهم على الحدود التركية واين خوان مصر والسودان وغدا اخوان ليبيا وتونس سيدخلوا السجون اذا كان مسقط رأس اردوغان فى اسطنبول حيث سقط سهوا من كس امه تتزيل وشدته من لسانه فسقط فى الوحل وسيتم فتح مدينة الضلال والكفر والدعارة اسطنبول واقتسام غنائمها بلا قتال لماذا لان جيش اردوغان بح بخ اكلته القطة السوداء هههههه

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