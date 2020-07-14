الكوني للسراج وحفتر: الجنوح للصلح شجاعة تاريخية

وجه النائب المستقيل من المجلس الرئاسي موسى الكوني، رسالة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ناشدهم فيها بالجلوس والحوار وطي الخلافات مهما كبرت من أجل وطن يجمع الجميع.

وناشد الكوني الأطراف الأربعة باسم الثكالى والأرامل وكل من فقد شخصاً مقرباً منه خلال الحرب، أن يستشعروا خطورة الموقف وقتامة المآلات، داعياً لتحويل الحوار والمصالحة إلى أداة وطنية من شأنها أن تقطع الطريق أمام الخراب والانقسامات والإفلاس، مضيفاً أن السلام يصنعه الشجعان والجنوح للصلح شجاعة تاريخية.

وتابع الكوني في رسالته قائلاً إنه “لو كان بمقدور أي طرف أن ينهي الآخر، لتحقق ذلك منذ مدة، لكن ذلك مستحيل، فلماذا توطين الخسارة المستمرة، والخناق الموجع على البلاد”، وتساءل بعدها “ماذا سنخسر لو التقينا، وبحثنا يدا بيد عن حل ليبي خالص لوجه الوطن. بعيداً عن حلول الخارج، أو تراضيهم بشأننا، وقد جعلوا من قضية ليبيا أحجية، ومتاهة، أضاعونا وأضاعوا البلد خلالها”.

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