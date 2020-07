كوساتشيف: المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية ستقوض من التدخل التركي

قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية

الروسي” كونستانتين كوساتشيف”، اليوم الثلاثاء، إن المبادرة المصرية لحل

الأزمة الليبية ستعمل على إعادة فرض التوازن في ليبيا و ستقوض من التدخل التركي في

ليبيا.

وأوضح كوساتشيف في تصريحات صحفية أن الصراع في ليبيا بدأ داخليا لكن تركيا تدخلت ودعمت قوات الوفاق بالسلاح والمرتزقة السوريين، مضيفا أن تركيا حولت مدينة مصراتة الساحلية إلى جسر عسكري لنقل المرتزقة السوريين.

وأشار كوساتشيف إلى أن هناك أدلة على أن تركيا

وجهاز الأمن الوطني لحكومة الوفاق غير المعتمدة يبحثان إمكانية استخدام تركيا لقاعدتين

عسكريتين في ليبيا.

وأكد السيناتور أن الاستمرار في الصراع في ليبيا مع وجود التدخل الخارجي سيصعب من وجود حل للأزمة الليبية.

وأوضاف كوساتشيف أن روسيا تدعو طرفي الصراع إلى

مفاوضات وفقًا للصيغ المقترحة في مختلف المنصات (موسكو وبرلين) .

