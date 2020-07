بولتايف: سأكون في تونس لأسباب أمنية وسأتواصل مع أطراف النزاع في ليبيا

قال القائم بأعمال

رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في ليبيا، جامشيد بولتايف، الثلاثاء، إنه سيتواصل

مع كل أطراف النزاع في ليبيا، وانه

على استعداد للتواصل

مع سلطات حكومة الوفاق غير المعتمدة، ومع السلطات في شرق ليبيا.

وأضاف بولتايف،

أنه يعتزم الاتصال بجميع الأطراف في ليبيا والبقاء على اتصال مع الجميع، بما في ذلك

أولئك الذين يعتمد عليهم مصير المواطنين الروس المسجونين في ليبيا.

وعن موعد تسلمه لعمله

الجديد في ليبيا، قال إن لديه تأشيرة، بالإضافة إلى ذلك أرسلت حكومة الوفاق غير

المعتمدة مذكرة إلى وزارة الخارجية الروسية تفيد بأنهم يوافقون على تعينه في منصب القائم

بالأعمال الروسي لدى ليبيا.

وأكد أنه سيكون متواجد

في تونس لأسباب أمنية لأن الوضع في طرابلس الآن لا يسمح له بالانتقال إلى هناك والعمل

مباشرة على الأرض.

وفيما يخص السفر

إلى ليبيا، فأفاد بأنه يرغب في السفر إلى جميع أنحاء البلاد، ولكن الأمر لا يعتمد فقط

على رغبته، ولكن أيضا على نسبة المخاطر والقضايا الأمنية في ليبيا.

