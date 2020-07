جاباروف: الجيش المصري يمكنه المساعدة في استعادة الدولة الليبية

قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي” فلاديمير جاباروف”،اليوم الثلاثاء، إن تدخل الجيش المصري في الصراع الليبي قد يساعد على استعادة الدولة الليبية.

وأكد جاباروف في تصريحات صحفية، على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، مضيفا أن الجيش المصري يمكنه المساعدة على استعادة الدولة الليبية.

وأوضح جاباروف أن مصر قلقة من زعزعة الاستقرار في ليبيا .

