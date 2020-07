أكدت مصادر صحفية أن ما تسمى بالقوة المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الثلاثاء، طالبت بضرورة إخلاء كافة المؤسسات والمنازل بمناطق صلاح الدين وطريق الشوك والسدرة خلال 48.

The post ما تسمى القوة المشتركة بالمنطقة الغربية تطالب بإخلاء المنازل بمناطق صلاح الدين وطريق الشوك والسدرة خلال 48 ساعة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24