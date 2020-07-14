وصول مشغلات تحاليل «كورونا» إلى سبها

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، الدكتور عبدالحميد الفاخري لـ«بوابة الوسط» إن كمية من مشغلات اةلتحاليل الخاص بفيروس «كورونا» وصلت إلى المركز اليوم الثلاثاء بعد نفادها أمس الإثنين.

وطالب الفاخري المواطنين في مدينة سبها بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع الإرشادات والنصائح الطبية.

يشار إلى أن مدينة سبها سجلت أعلى نسبة من الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا المستجد» على مستوى ليبيا.

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