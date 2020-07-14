ليبيا الان

وصول مشغلات تحاليل «كورونا» إلى سبها

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، الدكتور عبدالحميد الفاخري لـ«بوابة الوسط» إن كمية من مشغلات اةلتحاليل الخاص بفيروس «كورونا» وصلت إلى المركز اليوم الثلاثاء بعد نفادها أمس الإثنين.

وطالب الفاخري المواطنين في مدينة سبها بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع الإرشادات والنصائح الطبية.

يشار إلى أن مدينة سبها سجلت أعلى نسبة من الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا المستجد» على مستوى ليبيا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ما هو كان ابعثوا اليات الصيانات والأعمدة الانارة الرءيسييةًوالفرعية للطرقات السريع البرية وانارة الارصفة والتجهيزات بالكامل / خير من عالمصاريف على أشياء وهمية والتامين الي فاتوا فقط قامت ادارة الصحة بالوفاق بتحهيز جميع المرافق الصحبة والمستشفيات في ليبيا – مش عارف كيف تفكروا …!!!
    لان غياب الامن والرقابات أدت للفساد والسرقات حتى الأجهزة أصلحت تسرق للعيادات الخاصة – هل تعلم ايها المواطن الليبي :
    ان جميع المستشفيات العامة في ليبيا ومن بينها مركز طرابلس الطبي – تم تزويدها باجهزة فحص الأسنان وتنظيفها بالمجان لكل مواطن وطفل ومواطنة ليبية دون دفع اي فلس ..!!!!
    لكن النفوس الرذيءة والطماعة والقلوب المعفنة وقلة الرقابة الامن وتأمين اجهزة الموسساتً العامة إدن الى السرقات ونقل الأجهزة الحديثة لعيادات الأطباء الخاصة – وتكليف المواطن فوق ما يتحمله العقل فقط لتنظيف جيوب الناس من اموالهم وإفقارهم –
    لو كانت هناك شرطة طبية فعلا لكان كل عيادة او مصحة او مستشفى او صيدلية خاصة يتم التحقيق معهم وفحص اجهزتهم وعقود شراءها وأماكن شراءها . لمعرفة الأجهزة المفقودة داخل المستشفيات والمخصصة للعناية بالمواطن بالمجان ودون دفع اي فلس لهولاء الطماعين وذوي النفوس المريضة .

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