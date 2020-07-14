“مكافحة الأمراض” يكشف عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تطور الوضع الوبائي في ليبيا بتسجيل 51 حالة إصابة بفيروس كورونا، و3 حالات شفاء من الفيروس إضافة إلى حالتي وفاة.

وذكر المجلس في بيان له أن طرابلس شهدت أمس الاثنين 19 حالة جديدة، و10 حالات مخالطة، وفي سبها 12 حالة مخالطة، بالإضافة إلى حالة جديدة وأخرى مخالطة في مصراتة، و8 حالات مخالطة في زليتن.

كما أعلن المركز في بيانه عن تسجيله 3 حالات شفاء من زليتن، وحالتي وفاة من سبها.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 1563 حالة، منها 1151 حالة تتلقى الرعاية الطبية، و370 حالة تماثلت للشفاء، ووفاة 42 حالة.