إيطاليا: فيكو يستقبل صالح

استقبل رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو اليوم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الذي يزور روما استجابة لدعوة من وزير الخارجية لويجي دي مايو.

ولم يصدر النواب الإيطالي بيانا بشأن ما جرى خلال اللقاء، إلا أن صالح قال عشية الزيارة إنه سيدعو المسؤولين في روما لحث البعثة الأممية للدعم في ليبيا على تسريع إطلاق مفاوضات الحوار السياسي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تحت مظلة الأمم المتحدة.

وكان رئيس مجلس النواب الإيطالي قد وصف، في تصريحات سابقة، السياسة الأوروبية تجاه الأزمة الليبية بـ”الخاطئة”، حيث قال “لقد تحدثت أوروبا بعدة أصوات وارتكبت خطأ”، كما اعتبر فيكو أن مؤتمر برلين “خطوة مهمة إلى الأمام على طريق وقف إطلاق النار ومحاولة لإعادة توحيد ليبيا”.

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