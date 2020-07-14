توجيه “إنذار أخير” لمجموعات مسلحة في طرابلس

وجهت القوة المشتركة، التي شُكلّت مؤخرا في المنطقة الغربية، “إنذارا أخيرا” إلى كل المجموعات المسلحة في منطقة طريق صلاح الدين، وطريق السدرة، وطريق الشوك، الذين يتخذون المنازل والاستراحات والأماكن المدنية كالمستشفيات أو الوزارات أو الكليات أو الشركات مقرات لهم، وفق بيان للقوة.

وأمهلت القوة تلك المجموعات المسلحة 48 ساعة لإخلاء مقراتهم والتوجه إلى معسكر اللواء الثاني في طريق صلاح الدين، ملوحة باتخاذ إجراءات ضد من يرفض تنفيذ التعليمات.

يشار إلى أن هذه القوة شكّلها آمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة الجويلي، مطلع الشهر الجاري، وكلّف العميد ركن الفيتوري خليفة غريبيل، آمرا لها، وبدأت القوة عملها مباشرة.

وتتكون القوة من 500 فرد من الوحدات العسكرية التابعة لقوات الوفاق والتي شاركت في معارك طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية