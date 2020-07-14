ليبيا الان

توجيه “إنذار أخير” لمجموعات مسلحة في طرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجهت القوة المشتركة، التي شُكلّت مؤخرا في المنطقة الغربية، “إنذارا أخيرا” إلى كل المجموعات المسلحة في منطقة طريق صلاح الدين، وطريق السدرة، وطريق الشوك، الذين يتخذون المنازل والاستراحات والأماكن المدنية كالمستشفيات أو الوزارات أو الكليات أو الشركات مقرات لهم، وفق بيان للقوة.

وأمهلت القوة تلك المجموعات المسلحة 48 ساعة لإخلاء مقراتهم والتوجه إلى معسكر اللواء الثاني في طريق صلاح الدين، ملوحة باتخاذ إجراءات ضد من يرفض تنفيذ التعليمات.

يشار إلى أن هذه القوة شكّلها آمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة الجويلي، مطلع الشهر الجاري، وكلّف العميد ركن الفيتوري خليفة غريبيل، آمرا لها، وبدأت القوة عملها مباشرة.

وتتكون القوة من 500 فرد من الوحدات العسكرية التابعة لقوات الوفاق والتي شاركت في معارك طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • على الشعب الجزاىري ان يطلب من تركيا مغادرة ليبيا وايقاف الحرب فورا والبدء في تشكيل حكومة ليبية جديدة بدلا من حكومة السراج التي تجاوزتها الامور والا فان الجزاىر لاتقف متفرجة امام شقيقتها مصر وعليها ان توفر دعم قوي للجيش المصري واجبار الترك على مغادرة ليبيا

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    • لا تنتظرون من الجزائريين خير لان الجزائريين فرانكفونيين خونة كلاب متاع الفرنسيس لا قيمة لهم خونة بامتياز

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