الكوني يناشد الجلوس والتحاور من أجل ليبيا وبحث حل للأزمة

ناشد عضو المجلس الرئاسي المستقيل، موسى الكوني، كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي، والقائد العام للجيش، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، ناشدهم الجلوس والتحاور من أجل ليبيا، والبحث عن مخرج لتفكيك الأزمة.

الكوني وفي رسالة وجهها بالخصوص ناشد فيها إنهاء الصراع، وطي الخلافات من أجل وطن يجمع، وتراب يصون ويصان، مؤكدا أن الحديث عن الحوار والمصالحة يمكن أن يكون سهلا عندما يكون أداة وطنية من شأنها أن تقطع الطريق أمام الخراب والإفلاس والانقسامات.

وقال الكوني إن السلام يصنعه الحكماء والشجعان، والجنوح للصلح مع الشقيق نصر وشجاعة تاريخية.

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