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الكوني يناشد الجلوس والتحاور من أجل ليبيا وبحث حل للأزمة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ناشد عضو المجلس الرئاسي المستقيل، موسى الكوني، كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي، والقائد العام للجيش، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، ناشدهم الجلوس والتحاور من أجل ليبيا، والبحث عن مخرج لتفكيك الأزمة.

الكوني وفي رسالة وجهها بالخصوص ناشد فيها إنهاء الصراع، وطي الخلافات من أجل وطن يجمع، وتراب يصون ويصان، مؤكدا أن الحديث عن الحوار والمصالحة يمكن أن يكون سهلا عندما يكون أداة وطنية من شأنها أن تقطع الطريق أمام الخراب والإفلاس والانقسامات.

وقال الكوني إن السلام يصنعه الحكماء والشجعان، والجنوح للصلح مع الشقيق نصر وشجاعة تاريخية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • على الشعب الجزاىري ان يطلب من تركيا مغادرة ليبيا وايقاف الحرب فورا والبدء في تشكيل حكومة ليبية جديدة بدلا من حكومة السراج التي تجاوزتها الامور والا فان الجزاىر لاتقف متفرجة امام شقيقتها مصر وعليها ان توفر دعم قوي للجيش المصري واجبار الترك على مغادرة ليبيا

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