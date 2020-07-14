“الشرتاع”: استدعاء التدخل العسكري المصري في ليبيا خيانة عظمى

هاجم عضو مجلس النواب المقاطع، أسعد أسعد الشرتاع، المتحدث باسم (ما يدعى) مجلس النواب (الموازي في طرابلس) سماح البرلمان الليبي للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي المصري والليبي من العدوان التركي.

وقال الشرتاع إن مجلس النواب (أي الموازي في طرابلس) تلقى باستغراب كبير ما صدر عن ما أسماهم مجموعة نواب منطقعين من المجتمعين في طبرق، أو عن من أصدره باسمهم والمغالطات التي بُني عليها البيان، والذي يتخذها أساسًا لطلبه غير المشروع بالتدخل العسكري المصري، عل حد زعمه.

وأضاف العضو البرلماني المقاطع في تسجيل مرئي له: “ينفي مجلس النواب وبشدة، صدور أي بيان عنه يدعو للتدخل العسكري، والبيان الصادر يُعد انتحالاً لصفة المجلس، يترتب عنه تحمل المسؤولية القانونية والتاريخية أمام الشعب الليبي”، على حد ادعائه.

وزاد الشرتاع ادعاءاته قائلا: “استدعاء التدخل العسكري المصري في ليبيا أمر مرفوض، ويُعد تفريطًا في سيادة ليبيا، والمناداة به تعُد جريمة ترقى إلى الخيانة العظمى، علاوة على كونه خرقا لقرارات مجلس الأمن، وقواعد القانون الدولي، وأحكام الاتفاقيات الدولية، ومنها ميثاق جامعة الدول العربية”.

واستكمل العضو البرلماني المقاطع ادعاءاته: “نرفض بشكل قاطع ما وصُف بأنه حضور ممثلين عن القبائل الليبية، والاستعانة بشخصيات غير معروفة، واختزال إرادة الشعب الليبي فيهم، على أساس قبلي بتفعيل التدخل العسكري في ليبيا”.

واختتم الشرتاع مزاعمه قائلا “إن مجلس النواب (في إشارة إلى مجموعة النواب المقاطعين للمجلس في طبرق) يرفض هذا التصعيد الخطير، ويدين التفريط في سيادة ليبيا، الذي يمارس وسيلة للضغط على مجلس النواب (أي المجلس الموازي) وحكومة الوفاق، وما يمثل ذلك من انقلاب على الشرعية، ومصادرة لحق الشعب الليبي في تقرير مصيره، وانتهاك لسيادة ليبيا واستقلالها، وتفريطًا في مقدرات شعبها”.

وأعلن مجلس النواب الليبي، أنه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا “لحماية الأمن القومي” للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهود البلدين من أجل “دحر المُحتل” التّركي.

وقال البرلمان في بيان أمس الاثنين: “للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أن هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا”.