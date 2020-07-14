«العربية الحدث»: وصول مسئولين أتراك «طرابلس» للتحضير لمعركة «سرت»

كشفت قناة العربية الحدث، معلومات عن وصول مسؤول العمليات الخارجية بالاستخبارات الخارجية ليبيا في ساعة متاخر من أمس الاثنين، ووصول مسؤولين عسكريين اتراك، مشيرةً إلى أن تركيا أرسلت كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة واجهزة تشويش وردرات.

أضافت “العربية الحدث” على لسان مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن ممثلين عّن الميلشيات المسلحة الليبية زارو تركيا منذ عدة ايام وعادوا برفقة مستشارين عسكريين اتراك الي ليبيا، وأن مسؤولين عسكريين اتراك برفقة قيادات ميلشيات زاروا عدد من المناطق القريبة من سرت والجفرة خلال ٤٨ ساعة الماضية، مشيرةً إلى أن “الوفاق” تستعد لبدء في تشكيل الحرس الوطني الليبي بضم كافة الميلشيات المسلحةً لجناح موحد.

وتابعت: “علي الصلابي احد قادة الميلشيات المسلحة يقود عدد من المجموعات لدخول الي سرت والجفرة، والقاهرة تتابع مع الجيش الوطني الليبي ومجلس النواب الليبي كافة التداعيات وتتابع عّن كثب ما يحدث داخل ليبيا” مؤكدةً فتح خط اتصال مباشر بين القاهرة وليبيا لمتابعة كافة تطورات الاوضاع.

ولفتت إلى أن تحركات مصرية واتصالات مكثفة مع عدد من الدول الاوربية لوقف اي عملية عسكرية تركية بمشاركة مرتزقة والميلشيات المسلحة لدخول الي سرت، وأن تركيا ارسلت صواريخ الي ليبيا وقامت بتخزين كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة والصواريخ تحت في اماكن تحت الأرض.

وتابعت: “تركيا تخطط لاقامة قاعدة بحرية ومعسكرات لقوات الخاصة التابعة للقوات البحرية التركية في مناطق مختلفة داخل ليبيا مهمتها تنفيد مهام متعددة، وعدد من قادة من القوات البحرية والجوية التركية زارو تركيا منذ عدة ايام لوقوف علي مجريات الامور هناك وايضا الاشراف علي انشاء قاعدة بحرية وجوية متعددة المهام هناك”.