ليبيا الان

«بويصير»: التحالف «الأمريكي – التركي» سيعيد الاستقرار إلى ليبيا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد بويصير، المحلل السياسي الموالي لـ”حكومة الوفاق” إن: “الاعلان اليوم عن التحالف الاميريكى التركى لاستعادة الاستقرار فى ليبيا، يضع باقى اللاعبين الاقليميين والدوليين على دكة الاحتياط” على حد زعمه.

أضاف “بويصير” المقيم في الولايات المتحدة، في تدوينة على فيسبوك: “بل ذلك يرسلهم الى غرفة الملابس استعدادا للمغادره، ويطلق صفارة البداية للشوط الاخير والحاسم على الارض وهو كما يبدوا قد اعلن نتيجته مقدما”.

وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عددا من القضايا الإقليمية أبرزها الملف الليبي.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن “أردوغان وترامب أجريا اتصالا هاتفيا، الثلاثاء” على حد قولهم

وأشار البيان أن الرئيسين بحثا عددا من القضايا الإقليمية في مقدمتها الملف الليبي فضلا عن العلاقات بين البلدين.

أضاف: “كما اتفقا على العمل بشكل وثيق كحلفاء لتحقيق استقرار دائم في ليبيا، إضافة إلى هدف الوصول إلى 100 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين أنقرة وواشنطن” على حد تعبيره.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مصير الشعوب لا يحسب بالمؤامرات داخل الغرف المغلقة ولو كان سيدك الامريكي اعطاك الاذن تنبح وتتحول كلب صيد فانت واهم لان الشعوب لا تنتهي ولا تترك ارضها ومصر لن تترك اخوانهم الليبيين ولتكن في مزبلة التاريخ ايها العملاء ولتتذكر انك تستقوي بامريكا ضد العرب المسلمين الا لعنة الله عليك يا خليفة الشواذ

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  • متخلف عقليا فالمتغطى بالامريكان عريان فهم يستغلون كلبهم لتحقيق مايريدون وهم اجبن من دخول اى حرب خاسرة وكما قال رجل استخبارات امريكى على قناة سكاى نيوز عربية ان امريكا لن تتدخل وانها تتفهم حق مصر فى حماية امنها القومى ولا مبرر لتواجد تركى وامريكا فى حاجة للتحالف العربى فى مواجهة ايران وهى مقبلة على انتخابات لا تقبل اى خطأ يسقط اردوغان

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  • هذا المتخلف عقليا يقبض الملايين لتلميع صورة المليشيات الارهابية ومستوى تفكيره اقل من كلبته التى يعاشرها والكل يعلم ان الامريكان فى عهد ترامب لم يستطيعوا انقاذ الخوان ولا اخراج مرسى من السجن ومات واندفن رغم انف اردوغان وكذلك حبس المرشد وكبار رؤوس الخرفان وامريكا تعرف قوة مصر عسكريا وقدرتها على حسم المعركة المدعومة من قوى اوربية عديدة فى المنطقة بينما اردوغان وحيد غبى ياوحيد العب بعيد فانت جرذ صغير فى عرين الاسد المصرى

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  • الامريكان الان فى اسوأ حالاتهم فى كل مكان فى اقغانستان وفى ايران والعراق وغيرها وحتى داخل امريكا جائحة الكورونا اجبرت ترامب على لبس كمامة سوداء وسنتهم سوداء وهلاك الامريكان امر حتمى يعقبه فتح اسطنبول دون قتال على يد جيش المسلمين واقتسام غنائم ارض الكفر والضلال فى اسطنبول فهلاك جيش الدعارة التركى امر حتمى طبقا لحديث ابوهريرة فى صحيح مسلم

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  • بويصير كلب أمريكى وعميل وخائن وغدار وكل كلامه ينم عن حقده الدفين ضد بلده ليبيا التى درس بها مجانا وساندته ماليا بحكم أن والده توفى نتيجة سقوط طائره مدنية كان يستقلها وهو فى طريقه للقاهرة وذلك بصاروخ طائرة إسرائيلية فبدلا من أن يكون هذا المتخلف منخازا لبلده ضد الأتراك الذين اداقوا الليبين المر عند احتلالهم لها سابقا نجده يساندهم لغزو واحتلال ليبيا مرة أخرى فهل هذا المدعو البويصير لديه ذرة إنسان ابدا والله ؟

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