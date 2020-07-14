«بويصير»: التحالف «الأمريكي – التركي» سيعيد الاستقرار إلى ليبيا

قال محمد بويصير، المحلل السياسي الموالي لـ”حكومة الوفاق” إن: “الاعلان اليوم عن التحالف الاميريكى التركى لاستعادة الاستقرار فى ليبيا، يضع باقى اللاعبين الاقليميين والدوليين على دكة الاحتياط” على حد زعمه.

أضاف “بويصير” المقيم في الولايات المتحدة، في تدوينة على فيسبوك: “بل ذلك يرسلهم الى غرفة الملابس استعدادا للمغادره، ويطلق صفارة البداية للشوط الاخير والحاسم على الارض وهو كما يبدوا قد اعلن نتيجته مقدما”.

وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عددا من القضايا الإقليمية أبرزها الملف الليبي.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن “أردوغان وترامب أجريا اتصالا هاتفيا، الثلاثاء” على حد قولهم

وأشار البيان أن الرئيسين بحثا عددا من القضايا الإقليمية في مقدمتها الملف الليبي فضلا عن العلاقات بين البلدين.

أضاف: “كما اتفقا على العمل بشكل وثيق كحلفاء لتحقيق استقرار دائم في ليبيا، إضافة إلى هدف الوصول إلى 100 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين أنقرة وواشنطن” على حد تعبيره.