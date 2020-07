أعلن منتدى تطوير القطاع المصرفي الليبي، الثلاثاء،

ترحيبه بالتحركات السريعة بقيادة البعثة الأممية لدى ليبيا لمراجعة أعمال مصرف ليبيا

المركزي بشقيه ” طرابلس – البيضاء” .

وأعرب المنتدي، في بيان له، عن مخاوفه من حدوث تدخلات دولية

أو محلية للتأثيرعلى نتائج عمليات الفحص والتدقيق، وإفلات الشخصيات المتورطة في سوء

الإدارة وإفساد الحياة الاقتصادية من العقاب، في حال ثبوت تلك المخالفات، مطالبا

فى الوقت ذاته بضرورة أن تخضع عملية اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي إلى الضوابط

المهنية الصرفة، بعيدا عن المحاصصة السياسية، التي أفرغت مؤسسات الدولة من الكفاءات

وأدخلتها إلى حلبة الصراع السياسي على حساب آمال الشعب ومستقبل الأجيال القادمة.

ودعا المنتدى إلى ضرورة أن يشارك المصرفيون الليبيون في وضع

الضوابط المهنية للاسترشاد بها في عملية الاختيار، معربا عن آمله فى أن تضمن هذه

الضوابط الاستقلالية التامة للمصرف المركزي كسلطة نقدية ليبية وحيدة وموحدة، وهو ما

يعد استحقاقا لا حياد عنه وباكورة لإصلاح وبناء اقتصاد الوطن.

وأضاف المنتدى، أن إجراء عمليات الفحص والتدقيق بخبرات ومعايير

دولية من شأنه أن يوفر أكبر قدر من الشفافية في تحديد المسؤولية، وإيقاف إهدار ثروات

البلاد على حساب فرص تنمية القطاعات الحيوية، كما يفتح الباب أمام الجهات الرقابية

المحلية والدولية للقيام بدورها القانوني والفني، ما يسهم في عملية توحيد السلطة النقدية،

تمهيدا لعملية إصلاح جذرية تشمل النظام المصرفي ككل، مبينا أن ما ينتج عن عملية المراجعة

من نتائج وإجراءات من شأنه أن يعيد الثقة في مؤسسات الدولة، ويرسخ مبدأ عدم الإفلات

من العقاب .. حسبما جاء بالبيان .

The post منتدى تطوير القطاع المصرفي يحذر من حدوث تدخلات أجنبية أثناء مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24