ليبيا الان

«العربية الحدث»: الجيش الوطني الليبي يستعد لمعركة «سرت» بأنظمة الدفاع الجوي S300

تم النشر منذُ 6 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت مصادر مطلعة عسكرية لـ”العربية الحدث” إن الجيش الليبي قد اخذ خطوات استباقية في تامين السماء ومنطقة الامان الجوي الجفرة الي سرت.
واضافت المصادر، انه تم اتخاذ خطوات تأمينية كبيرة للمنطقة الشرقية والحدودية مع مصر بمنظومات دفاع جوي متطورة
S300
وايضافت: “تم تأمين انضمة الدفاع الجوي S300 بمنظومات مطورة تسمى (بوك)”.

ويعتبر النظام الدفاعي لحماية الاراضي الليبية من الطيران المُسير التركي الذي تحصلت عليه مليشيات حكومة الوفاق والمدعومة بالمرتزقة السوريين
واكدت المصادر بان منظومة الدفاع الجوي موجودة مسبقًا لدى الجيش الليبي.

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هذه الصواريخ S300 و Buk لم تكن بحوزة الجيش المصري. …. روسيا اعطتها هذه الايام الى مصر لتأجيج الحرب والقتل في ليبيا. ؟؟!!!.
    لعن الله كل السياسيين الليبيين الجهلة والمجانين الذين يسيرون امور الفتنة والحرب في ليبيا هذه الأيام من الطرفين.
    👹👹👹 القاتل والمقتول في النار من الطرفين.😩😩😭
    ليبيا كبيرة … اقسموها وارتاحوا. واقسموا دخل البترول مثل ما عمل القذافي مع تونس في حقل البوري . اقسموا دخل النفط كما قال عقيلة صالح ( 50% لطرابلس ، و 38% لبنغازي ، و 12% لفزان ).
    والحدود الارضية للأقاليم الثلاثة معروفة من عهد الطليان.
    حشمتونا …. وضحكتم علينا العالم. … عليكم جميعا من الله ما تستحقون.

    رد