«العربية الحدث»: الجيش الوطني الليبي يستعد لمعركة «سرت» بأنظمة الدفاع الجوي S300

قالت مصادر مطلعة عسكرية لـ”العربية الحدث” إن الجيش الليبي قد اخذ خطوات استباقية في تامين السماء ومنطقة الامان الجوي الجفرة الي سرت.

واضافت المصادر، انه تم اتخاذ خطوات تأمينية كبيرة للمنطقة الشرقية والحدودية مع مصر بمنظومات دفاع جوي متطورة

S300

وايضافت: “تم تأمين انضمة الدفاع الجوي S300 بمنظومات مطورة تسمى (بوك)”.

ويعتبر النظام الدفاعي لحماية الاراضي الليبية من الطيران المُسير التركي الذي تحصلت عليه مليشيات حكومة الوفاق والمدعومة بالمرتزقة السوريين

واكدت المصادر بان منظومة الدفاع الجوي موجودة مسبقًا لدى الجيش الليبي.