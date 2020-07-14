أفادت مصادر صحفية، الأربعاء، بتواجد مهندسين عسكريين
أتراك بالقرب من مدينة سرت .
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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر صحفية، الأربعاء، بتواجد مهندسين عسكريين
أتراك بالقرب من مدينة سرت .
The post مهندسون عسكريون أتراك في محيط سرت appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
الصحراء واسعة و تساع من جيف الأتراك و المرتزقة و الخونة الكثييييير…..
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