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مهندسون عسكريون أتراك في محيط سرت

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر صحفية، الأربعاء، بتواجد مهندسين عسكريين
أتراك بالقرب من مدينة سرت .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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