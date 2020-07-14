ليبيا الان

«برلماني روسي»: تدخل الجيش المصري في ليبيا يساعد على استعادة الدولة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، فلاديمير غاباروف، أن «تدخل الجيش المصري في النزاع الليبي يمكن أن يساعد على استعادة الدولة الليبية». وشدد غاباروف في الوقت ذاته، على «ضرورة مواصلة السعي إلى حل سياسي للأوضاع في هذا البلد»، مضيفا: «بالطبع هناك حاجة لإجراء مفاوضات سياسية لتسوية الوضع. لكن إذا ساعد الجيش المصري ليبيا على استعادة الدولة، فإن ذلك سيكون جيدا».

واللافت أن البرلماني الروسي شدد على أن «الجيش المصري تحديدا هو الذي تمكن من استعادة الدولة في مصر، بعد الإطاحة بسيطرة الإخوان المسلمين، والآن تتطور البلاد بنجاح». وزاد موضحا أن روسيا «تتفهم قلق مصر حيال زعزعة استقرار الوضع في ليبيا».

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ما تعني باستعادة الدولة …!!! ًالتدخل المصري هو تدخل سافر في شءون الدولة الليبية ولا اعتقد ان مصر بها اي دور سواء من قريب او بعيد الا فقط لمحاولة تعويض ديونها المتراكمة عليهم من الثروات الليبية – والإسراف الفاحش الذي هى فيه سواء أزمات لبنان المالية والتي لا يعرف سببها حتى الان … و بخلق أزمات إعلامية مفتعلة من دول خليجية اصبحتً متهالكة من اعتداءهم على الدول الاخرى …!!
    اعتقد ان روسيا بحجمها السياسي والعسكري يجب ان تضح حدا لتدخلات الاتحاد الاوروبي وبالأخص الفرنسيين الذين يتحصل ن على الدعم من دول الخليج ببيع مواد الزينة واليخوت والقصور والطائرات الخاصة اليهم .
    – اما عن الشعب ليبيا العظيم – فهو متماسك حتى في احنك الظروف ولن يتخلى عن ارادته ولن يمثله لا السيسي ولا غيّره من شذاذ الافاق / الذين يحاولون ان يكونوا علية القوم فوق رؤوس الأشهاد . في زمن يامرهم بعدم ترك دينهم لدنياهم .. وما يتذكر الا اولي الالباب .

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    • الى صاحب التعليق الاول: اسكت يا بهيم انتم حيوانات دمرتوا البلاد وشردتوا وعذبتوا وهجرتوا وقتلتوا العباد يا خونة يا كلاب الناتو والاتراك الانجاس…اسكت الله يدمر ملتك القذرة كلاب النجمة والهلال الاجرامية الارهابية النتنة يجب على كل مسلم محاربتكم يا اوغاد يا خونة يا كلاب برنارد ليفي وساركوزي والناتو و و و …اتفوااااااا عليك وعلى امثالك مجانين العصر

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