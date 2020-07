شكري : تحضيرات النظام التركي لعملية عسكرية في سرت تطور بالغ الخطورة

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الثلاثاء، أن

تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو حول وجود تحضيرات لإطلاق عملية عسكرية

في سرت تطور بالغ الخطورة.

وقال شكري، إن هذه التحضيرات أمر خطير وخرق لقرار مجلس الأمن

وقواعد الشرعية والدولية، وتطور بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى أنه

وفقا لتصريحات الناطق باسم الجيش أحمد المسماري سيتم مواجهة ذلك عسكريًا، إضافة

إلى إجراءات على المستوى الدولي لما يمثله

ذلك من خرق .

وكان وزير خارجية التركي قد قال، في حديثه إلى قناة “TRT” التركية، إن هناك تحضيرات لعملية، لكن تجرى

مفاوضات لانسحاب الجيش .. على حد قوله .

وسبق أن حدد الرئيس المصري

عبد الفتاح السيسي سرت و الجفرة كـ” خط أحمر ” ضد تقدم قوات الوفات، المدعومة

من تركيا، مُحذرًا من أن مصر أصبح لديها الشرعية الدولية للتدخل في ليبيا، ودعا السيسي

إلى البدء في مفاوضات سياسية لإنهاء الأزمة الليبية .

