“المركز الوطني” يدعو لاجتماع عاجل في طرابلس

دعى المركز المركز الوطني لمكافحة الأمراض من مقره الرئيسي في مدينة طرابلس، مديري الإدارات والمكاتب والأقسام التابعين له إلى حضور الاجتماع العاجل اليوم الأربعاء على تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء والذي سينعقد في قاعة “المرحوم بشير العلاقي” الكائنة في منطقة “قرجي” بالعاصمة، لمناقشة التحديات والعراقيل التي تقف حائلاً أمام استمرار عمل المركز-حسب إعلان نشره المركز على منصاته الإلكترونية.

وقال المركز في إعلانه لمديري الإدارات والمكاتب والأقسام إلى أن الاجتماع العاجل يأتي على خلفية تداخل عديد الجهات في مهام المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومحاولة سلب اختصاصه.

يتزامن نشر المركز لهذا الإعلان مع الصعوبات التي يواجهها في أعماله المكثفة لمجابهة تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد الذي تزايدت أعداد المصابين به على مستوى البلاد وفي ظل ما تشهده البلاد من انقسامات سياسية تحول التنسيق الموحد على مستوى ليبيا لمواجهة الوباء علاوةً على تداخل الاختصاصات وتفرعات اللجان والتكليفات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية