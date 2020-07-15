“المحجوب”: تركيا حشدت 10 آلاف مرتزق في محيط سرت

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني ، العميد خالد المحجوب إن “تركيا قامت بحشد حوالي 10 آلاف مقاتل من المرتزقة في محيط سرت، وأن تركيا قد تغامر في الهجوم على سرت والجفرة”.

وأكد المحجوب ، في تصريح لقناة سكاي نيوز ، أن الجيش الوطني يرصد كل تحركات قوات الوفاق، مشيراً إلى أن تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه بعيدة عن سرت، في إشارة لقصف استهدف خطوط النهر الصناعي قرب بلدة الشويرف.

ووصف “المحجوب” قدرات الدفاع الجوي للجيش الوطني بالــ “جيدة” وتتمتع بقدرة على تقييد حركة الطائرات المسيرة التركية، وقال في هذا الصدد: “نحن جاهزون لكل الاحتمالات وسنصد أي هجوم تركي”.

وأشار مدير التوجيه المعنوي إلى أن حكومة الوفاق خرجت عن الأهداف التي شكلت من أجلها ووقعت معاهدات غير شرعية، مشدداً على أن أمن مصر من أمن ليبيا ومن الجيش الوطني أن يستعين بمن يحقق أمن ليبيا.

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