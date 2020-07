الخدمات الصحية بني وليد: لم نسجل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا

نفت إدارة الخدمات الصحية ببني وليد، الأربعاء، تسجيل 8

حالات إصابة بفيروس كورونا في البلدية .

وأكدت، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي ” فيسبوك “، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي

ووسائل إعلامية بشأن تسجيل 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء في

البلدية، مبينة أنه ليس هناك أي جهة لها الحق في تداول الأخبار عن الوضع الوبائي بالمدينة

إلا عن طريق الصفحة الرسمية للخدمات الصحية بني وليد.

وكانت قد تداولت وسائل إعلامية أنباء عن تسجيل 8 حالات إصابة

جديدة بفيروس كورونا في بنى وليد، بحسب بيان للمجلس البلدي .

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن في وقت سابق،

تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، وحالتي وفاة من مدينة سبها، وفق بيان

نشره عبر صفحته على فيسبوك.

وأوضح المركز، أن مدينة طرابلس سجلت 29 حالة إصابة من بينها

19 حالة جديدة وعشر حالات مخالطة، وسجلت مدينة سبها 12 حالة إصابة جديدة لمخالطين،

ومدينة مصراتة إصابتين من بينهما حالة مخالطة وأخرى جديدة.

