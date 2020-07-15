المصباحي: السيسي كان يتحدث بحرقة الأخ على الشعب الليبي

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15 July, 2020

قال الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ القبائل الليبية، إن ليبيا تعاني من سيطرة تنظيم الإخوان.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي كان يتحدث بحرقة الأخ على الشعب الليبي وبحرقة الزعيم العالم ببواطن الأمور، وفقا لصحيفة الأهرام.

وقال، إن الليبيين لم ولن يختلفوا إذا ما ابتعدت عنهم الأجندات، لافتا إلى أنه تم تصنيف الإخوان جماعة إرهابية وتم تفويض القوات المسلحة الليبية لتحرير البلاد منهم.

وأوضح الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ القبائل الليبية، أنه لا تفاوض مع الإرهابيين إلا من عدل منهم عن نهجه وفكره.

وأضاف المصباحي، أن أردوغان حاقد على الأمة العربية وحاقد على الاتحاد الأوروبي الذي رفض انضمام تركيا، مردفا، « أردوغان يستغل فقر السوريين في الأماكن التي يسيطر عليها ويرسلهم إلى ليبيا».