إغلاق عطار وإلقاء القبض على شخصين من الجنسية السودانية أحدهم يمتهن السحر والشعوذة في مدينة إجدابيا

إجدابيا 15 يوليو 2020 (وال) _ قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بضبط عاملان من الجنسية السودانية بمحل تجاري يعملان في مجال العطارة.

وبحسب مكتب الإعلام بالجهاز فإنه تم الضبط بسبب إنعدام النظافة والأوساخ وقذارة المواد تكفي بأن يُشمع هذا المحل ويُخالف.

وأشار الجهاز إلى أنه أثناء التفتيش والتدقيق في مُحتويات المحل تبين ما يُريب الجميع وما يضع الشك لدى عناصرنا بسبب وجود شُبهات أخرى.

وتابع الجهاز: التحريات الدقيقه في لحظة المُداهمة أسفرت عن إكتشاف منزل خلف المحل به مُعدات وأدوات تُستخدم للسحر والشعوذه و لا تُعد ولا تحصى، حيث قام عناصر الجهاز بإستدعاء مكتب الأوقاف – أجدابيا الجهة التشريعية والمُختصة للتأكيد على بعض الكتابات التي تنص على أعمال الشعوذة والسحر، وعلى الفور تم مُصادرة كل المُعدات والأدوات من بينها كمية من بول الكلاب الذي يُستخدم في السحر، و أيضاً كتاب يحمل عدد كبير من صور نساء يُعتقد بأنهن ضحايا لهذا الشخص.

وأضاف: أثناء الإستجواب المبدئي وعند عرض الأدلة تفاجئ الجميع بإختفاء صور النساء في الكتاب المُصادر و أيضاً الكلمات التي كان يرددها أحدهم مما يعني بأنه مؤكد على عمله غير المشروع والمُحرم.

ومن جهتها، أدلت الأوقاف للعناصر بأن هنالك إمرأه توفيت جراء السحر من قبل هذا الشخص والذي تبين لهم من خلال القوائم الموجوده لديهم .

وذكر الجهاز، إنه تم إغلاق العطار وضبط العامل الذي يعمل بداخلة لإستكمال للإستدلال وحصر المُخالفات وتشميع المنزل، وألقاء القبض على صاحبه لتتم إحالته إلى جهات الإختصاص في أمل أن تُعالج كل الحالات التي تعرضت لضرر السحر من هؤلاء السحره والدجالين. (وال _ إجدابيا) ه ع

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