«الشاطر»: ما يوقف الحرب هو إسكات مدافع «الغزاة والمتمردين» بقوة السلاح

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو “مجلس الدولة” الاستشاري، أن “ما يوقف الحرب في ليبيا هو إسكات مدافع الغزاة و المتمردين بقوة السلاح”، لافتًا إلى أن”التفاوض معهم أعتراف بأن لهم حق و نصيب في الحكم والنفوذ”.

متعمدًا تجاهل التدخل التركي، واصل «الشاطر» مزاعمه، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًأ: “من الطيش السياسي الانجرار وراء تلبية مطالب سراق الأوطان”.

وختم تغريدته مستطردًا “من يسعى للسرقة يجب ضبطه وسجنه متلبسا بجرمه لا التفاوض معه بمنحه مبتغاه”.

جدير بالذكر أن عبد الرحمن الشاطر، اعتاد في تغريداته على الكيل بمكيالين، فهو من ناحية ينتقد كل ما له علاقة بالقوات المسلحة العربية الليبية، من قريب أو بعيد، في حين يتعمد تجاهل الحديث عن الغزو التركي، والانتهاكات التي يقوم بها المرتزقة السوريين والمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.