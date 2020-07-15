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«الشاطر»: ما يوقف الحرب هو إسكات مدافع «الغزاة والمتمردين» بقوة السلاح

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو “مجلس الدولة” الاستشاري، أن “ما يوقف الحرب في ليبيا هو إسكات مدافع الغزاة و المتمردين بقوة السلاح”، لافتًا إلى أن”التفاوض معهم أعتراف بأن لهم حق و نصيب في الحكم والنفوذ”.

متعمدًا تجاهل التدخل التركي، واصل «الشاطر» مزاعمه، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًأ: “من الطيش السياسي الانجرار وراء تلبية مطالب سراق الأوطان”.

وختم تغريدته مستطردًا “من يسعى للسرقة يجب ضبطه وسجنه متلبسا بجرمه لا التفاوض معه بمنحه مبتغاه”.

جدير بالذكر أن عبد الرحمن الشاطر، اعتاد في تغريداته على الكيل بمكيالين، فهو من ناحية ينتقد كل ما له علاقة بالقوات المسلحة العربية الليبية، من قريب أو بعيد، في حين يتعمد تجاهل الحديث عن الغزو التركي، والانتهاكات التي يقوم بها المرتزقة السوريين والمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

الوسوم

الحرب السلاح الشاطر الغزاة ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • واحد من أفسد الفاسدين المدعو الشاطر وعدو لذود لليبيا وعميل للاستعمار بامتياز ولا يرضى العيش إلا فى ظل سيده المستعمر لانه متعود على لعق الأحذية من زمان وإلا لماذا يفسر سكوته عن الغزو التركى لليبيا ؟ لانه احد عملاء الاتراك لكى يبقى صوريا فى السلطة وبامتيازاتها المالية العالية والمهايا على حساب الوطن وخيانته مقابل الانتفاع المادى وغيره وهذا سر دفاع المدعو شايب النحس الشاطر عن الغزو التركى لليبيا ومساندته اخوان ليبيا .

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    • اشطر منه الشاطر خيرت الشاطط العقل المفكر للاخوان والنائب الاول للمرشد والذى كان مرسى استبن له فى الترشح للرئاسة وكان يتباهى بحكم ست دول اين هو الان سبع سنوات بيتناك مع مرشده ومع العريان والبلتاجى وابوسماعيل والبر واخرين من رؤوس خرفان كببيرة اشطط منه والنهاية محسومة له عندما ينتصر الجيش الوطنى فى معركة سرت ويتقدم نحو طرابلس مرورا باطلال مصراته التى ستدمر مثل حلب فهى فى قلب المعركة ووقتها يتم احضار الشاطط من قفاه ولن ينفعه الغزاه ويسلم لعشماوى يهلصه من رأسه الغبية

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  • ماذ عن التراك والمرتزقه السوريين اللى خلوك تتكلم عن الجيش الوطنى بكل ماتملك من حقد انت جهوى متخلف .شاطر فى الفتنه فقط والجيش ارتكب اكبر خطاء بالذهاب لطرابلس اعتقادا منه سيحرركم من المليشيات اللى يهزبوا فيكم كل يوم وما تقدر تتكلم وهم مجموعة لصوص وصياع .انت منظر للمستعمرين لاتراك لعنة الله عليك وعليهم

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  • للاسف أسم علي غير مسمي…أنت لست ب شاطر …لو كنت شاطر لعرفت ان اسيادك الاتراك ومن معهم من مرتزقة القاعدة وداعش وبقية الشلة هم الغزاة وهم اللصوص وهم المرتزقة ….ولكن لانك عميل وخائن فأنت تطبل لهؤلاء الكلاب…كلب الصيد القردوغان سيخرج من ليبيا وأنفه في التراب هو و من معه بقدرة الله أولا وبقدرة الابطال ومن معهم …وأنت ستعيش علي فتات الاتراك القذرة في اسطنبول مطاردا مهزوما لاتستطيع دخول الوطن الذي لا يتشرف بأمثالك…ياشاطر انت لست شاطر ولكن اللوم علي هذه الثورة السودا النودا التي جعلت من اشكالك تسيطرون وتحكمون…

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  • ماذا نتوقع من اخوانى ساقط امه ساقطة فى خيام النكاح الا ان تكون راسه مقلوبة يرى المحتل التركى والنفايات الارهابية السورية اصحاب الارض والجيش الليبى المكلف من مجلس النواب وقبائل الشعب الليبى غزاة وغدا سناتى به من قفاه لانه الحمد لله من التجارب السابقة كل من دعمهم اردوغان تم سحقهم فى كل مكان وانتصرت ارادة الشعوب على الخوان فى مصر والسودان وقريبا فى ليبيا وتونس كمان فالاخوانى غبى جدا يقامر حتى يخسر كل شئ فى النهاية فهو صرصور يتصور انه سيصارع اسد !!!

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  • الرجالة قاموا معاك بالواجب يامنيوك يا مبيون يا فرخ الحرام و اغتصبوك على الناشف….هههههه
    معنديش كلام اقوله اكتر من إن الخوانى مخلوق شاذ بطبعة يرى الأشياء بالمقلوب… و عنده استعداد يتناك فى طيظه -فعليا- و يقعد على الكرسى….

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