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توافق فرنسي إيطالي على “الحد” من التدخلات الخارجية في ليبيا

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد السفير الفرنسي لدى إيطاليا، كريستيان ماسيه، تعاون بلاده مع إيطاليا لبسط الاستقرار في ليبيا، والحد من التدخلات الأجنبية.

وجاءت تصريحات الدبلوماسي الفرنسي في كلمة له أمس الثلاثاء بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وقال “نحن ملتزمون سويا باستقرار ليبيا دون تدخل أجنبي”، مضيفا “سنعمل معا من أجل السلام وحماية التعددية. معا سنعمل من أجل تفاعل أوسع في أفريقيا”.

يشار إلى ان ليبيا تصدرت مباحثات إيطالية فرنسية مشتركة في الأيام القليلة الماضية، أجراها وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، مع نظيرته الفرنسية، فلورنس بارلي في روما، وأكد الطرفان خلالها التزامهما المشترك بشأن “مكافحة انتهاكات الحظر على تهريب الأسلحة إلى ليبيا”، كما شدد الوزيران على الحاجة إلى “إعادة إطلاق عملية برلين” للسلام في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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