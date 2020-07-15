عقيل: هناك معارك طاحنة بين القوى الكبرى التي تتضارب مصالحها في ليبيا

ليبيا – عبّر رئيس الحزب الجمهوري عز الدين عقيل عن ارتياحه حيال عودة الحراك بين دول الجوار في التعاطي مع الملف الليبي ،معتبراً أنّ ذلك غير كافٍ ومشدّدا على ضرورة أن يكون هذا الدور مسنودا من قبل القوى الكبرى المعنية بالملف الليبي حتّى يكون أكثر فاعليّة.

عقيل وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” قال إنّ الدولة الليبية أطيح بها من أجل مصالح معينة والمشكل اليوم ليس في أن الليبيين عاجزون عن إيجاد الحل بل في أنّ هناك معارك طاحنة بين القوى الكبرى التي تتضارب مصالحها في ليبيا وحين تتفق هذه القوى سيتم حل الأزمة في ليبيا.

وأعرب عقيل عن اعتقاده أن وزراء الخارجية في تونس والجزائر ومصر يحاولون التواصل مع مختلف الأطراف التي لها علاقة بالملف الليبي و لكن هذه الجهود المهمّة جاءت بصفة متأخّرة لا سيّما أنّ ليبيا تعتبر مسألة أمن قومي بالنسبة إلى جميع دول الجوار و هو ما أكّده وزير خارجيّة الجزائر خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيّد.

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