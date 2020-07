قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، الثلاثاء، إن معركة سرت والجفرة آتية لا ريب فيها وستكون القول الفصل، وستكون طاولة المفاوضات بلون نتائج المعارك.

وأضاف العباني في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الليبيون يكونون ما نسبته 15٪ تقريبا من الجيش المصري، لافتا إلى أن دخوله إلى أراضي ليبيا لا يعد اعتداء ومرحب به.

The post العباني: معركة سرت آتية لا ريب فيها ومرحبا بالجيش المصري على أرض ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24