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العباني: معركة سرت آتية لا ريب فيها ومرحبا بالجيش المصري على أرض ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، محمد العباني، الثلاثاء، إن معركة سرت والجفرة آتية لا ريب فيها وستكون القول الفصل، وستكون طاولة المفاوضات بلون نتائج المعارك.

وأضاف العباني في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الليبيون يكونون ما نسبته 15٪ تقريبا من الجيش المصري، لافتا إلى أن دخوله إلى أراضي ليبيا لا يعد اعتداء ومرحب به.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • . الله أكبر الله اكبر
    والله أكبر فوق كيد المعتدي
    الله للمظلوم خير مؤيد
    أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي
    بلدي ونور الحق يسطع فى يدي
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله أكبر
    الله فوق المعتدي

    يا هذه الدنيا أطلي واسمعي
    جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي
    بالحق سوف أرده وبمدفعي
    فإذا فنيت فسوف أفنيه معي
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله اكبر
    الله فوق المعتدي

    الله أكبر الله اكبر
    قولوا معي الويل للمستعمر
    والله فوق الغادر المتجبر
    الله أكبر يا بلادي كبري
    وخذي بناصية المغير ودمري
    قولوا معي قولوا معي
    الله الله الله أكبر
    الله فوق المعتدي

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  • ما احلى النشيد الوطنى لثورة الفاتح اعيدوه مرة اخرى فهو مصرى كلمات والحان وحتى النشيد الحالى لحن اللواء الدكتور محمد عبدالوهاب مصرى ايضا ملحن اغنية انت عمرى لام اكلثوم وانده عليك بالحب تجينى واليوم الشعب الليبى بكل حب ينادى الجيش المصرى لكسر عظام الغزاه وهو قادر على ذلك وحسم المعركة فى ليبيا

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