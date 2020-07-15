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«أفريكوم»: نمتلك أدلة على زرع «فاغنر» ألغاما في طرابلس وحولها

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت قيادة الولايات المتحدة لإفريقيا «أفريكوم» إنها تمتلك أدلة واضحة على أن مجموعة «فاغنر» الروسية، المدعومة من  موسكو، حسب تعبيرها، «زرعت ألغام أرضية وعبوات ناسفة في طرابلس وحولها، منتهكة بذلك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة، ومعرضة حياة الليبيين الأبرياء للخطر».

وأشارت إلى أن الأدلة الفوتوغرافية التي تم التحقق منها تظهر «وجود الأفخاخ المتفجرة، وحقول الألغام الموضوعة بشكل عشوائي من ضواحي طرابلس إلى مدينة سرت منذ يونيو الماضي»، والتقييمات توضح أن هذه الأسلحة جلبت إلى ليبيا من قبل «فاغنر»، وفق بيان القيادة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقال مدير العمليات في «أفريكوم»، برادفورد جيرينج ، إن «فاغنر التي ترعاها الدولة الروسية، تظهر تجاهلا تاما لسلامة وأمن الليبيين، وإن التكتيكات غير المسؤولة لها تطيل أمد الصراع، وهي مسؤولة عن المعاناة ووفاة المدنيين الأبرياء بدون أي داع، مضيفا أن روسيا قادرة على وقفها «لكنها تفتقد الإرادة».

وفي أواخر شهر مايو الماضي، أفادت «أفريكوم» أنه تم نقل نحو 14 طائرة من طراز «ميج – 29» من روسيا إلى سورية، حيث أعيد طلاؤها لإخفاء مصدرها الروسي، ثم نقلت إلى ليبيا، بما يمثل «انتهاكا لقرار حظر توريد الأسلحة».

التدخل الروسي يزيد الأزمة تعقيدا
ولفت البيان إلى أن التدخل الروسي في الأزمة الليبية «يزيد من تعقيد الصراع»، متابعا أن إدخال روسيا للألغام الأرضية والأفخاخ المتفجرة والطائرات الهجومية ودعمها المستمر لـ«فاغنر» التي يبلغ عدد أفرادها ألفي شخص الى ليبيا «يغير طبيعة النزاع الحالي، ويزيد من المخاطر المحتملة على غير المقاتلين».

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وقال مدير المخابرات في «أفريكوم»، الأميرال هايدي بيرج ، إن المعلومات الاستخبارية والصور المتحصل عليها توضح «كيف تواصل روسيا التدخل في الشؤون الليبية»، مضيفة أن «استخدام مجموعة فاغنر المتهورة للألغام الأرضية والأفخاخ المتفجرة يضر بالمدنيين الأبرياء».

وأكملت: «استخدام روسيا للشركات العسكرية الخاصة في ليبيا ليس إلا جزءا من تاريخ طويل في استخدام هؤلاء الفاعلين غير الحكوميين كأدوات لاستعراض القوة، إذ تنشط الشركات العسكرية المدعومة من موسكو في 16 دولة أفريقية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • الا يوجد لديكم ادلة على انتهاك مجرم الحرب اردوغان للحظر المفروض على ليبيا ونقل اسلحة وارهابيين من داعش والقاعدة فى طائرات وسفن مدنية الى ليبيا بدعم امريكى خيبكم الله ياامريكان الم تتنازلوا عن قواعدكم العسكرية فى منبج على الحدود التركية للروس مقابل السماح لكم بنهب نفط دير الزور فى سوريا ولكن الله كان لكم بالمرصاد وارسل جائحة كورونا دمرت اقتصادكم ولم ولن ينفعكم المال الحرام واذا كنتم تطمعون فى نفط ليبيا فانتم واهمون فزوال امريكا قادم وانتصار المسلمون عندما تتوحد جيوشهم امر لا مفر منه
    وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55)

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  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة- علينا بالدعاء كثيرا لينصرنا الله علي عدونا -افريكوم زراع امريكا بافريقيا ولا تقول الحقيقة:

    الي الليبين وامريكا amasage to america
    افريكوم هذه مثل الجزيرة اخبارها كاذبة
    تقول فاغنر ولا وجود لهم بليبيا

    انهم يتكلمون لمسار الامور حسب مخططاتهم الموضوعة سلفا كما فعلوا بالعراق ليجدوا مبررا لتدخلاتهم
    وابتزاز بترول الشعوب بالنصب عليهم

    والشيطان اردوغان كلبهم ودواعشهم
    هم حجتهم الملازمة لوجودهم
    فكانوا ويتآمرون بالعراق معا علي شعب العراق

    كمثال عملية قتل الدواعش لبعض الافراد
    او كمين جيش العراق (حقيقي)
    فيطلع الطيران الامريكي والمسمي
    بطيران التحالف بضرب مواقع متفق عليها معهم ووضع سيارة قديمة او برميل
    نفط معلم عليه ليراه الطيران فيضربونه
    ويقولون طيران التحالف قام بضرب ارهابي داعش ( تزييف ونصب )
    وهكذا المسلسل العملياتي التمثيلي بينهما
    ثم تأتي فواتير النفط العراقي علي امريكا
    ومقابلها فواتير طيران التحالف علي داعش من امريكا للعراق
    فيتم مقاصة للفواتير اي مقايضتها
    ونبقي خالصين
    بترول امام هجمات طيران تحالف لداعش
    ونبقي حبايب لا ليكوا ولا لينا

    ويبقوا خدوا بترول العراق ببلاش
    وطبعا ده اسمه نصب رسمي

    فهذا مايتمناه افريكوم بليبيا
    والله يركسهم ولا ينالوا غرضهم
    وينصرنا ربنا ونخلص علي الاتراك والدواعش بإذن الله ولا نشمت فينا
    عدو ولا مبتز لاموالنا
    اللهم آمين
    عيب ياامريكا لعبتك مكشوفة
    هذا فكر اللعين اوباما وكلبه اردوغان
    اكسبوا احترام العرب افضل
    ولا تجعلوا العرب يحتقروكم
    ولا تكرروا افعالكم بالعراق مع العرب
    فانتم مكشوفين
    عيب يا امريكا
    اكسبي احترام العرب افضل
    وقفوا مع الحق ولا تقفوا مع اللص اردوغان الحرامي
    فمن يعرف اللص فهو لص مثله
    وصلت الرساله

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