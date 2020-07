قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن مبادرة “إعلان القاهرة ” لحل الأزمة الليبية لها أهمية كبيرة.

ولفت أبو الغيط، في تصريحات صحفية أن “إعلان القاهرة” هو مبادرة مهمة ويضع خارطة طريق متكاملة لتسوية الأزمة الليبية، ويرسم خطوات وآليات تنفيذية للتعامل مع الوضع الليبي بكل جوانبه العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية بشكل يتسق مع قرارات مجلس الجامعة العربية وقرارات مجلس الأمن ويدعم عملية تنفيذ كل مخرجات مؤتمر برلين.

وأكد أبو الغيط ان الإعلان عن هذه المبادرة برعاية السيسي أعطى لها زخما لتشجيع الأطراف الليبية على وقف القتال والانخراط في العملية السياسية المطلوبة.

وأكد أبو الغيط على أن موقف الجامعة العربية من التدخلات الإقليمية والدولية في ليبيا، كان واضحا وثابتا على طول الخط، ومنذ البداية، في رفضها وإدانتها لكل أشكال التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية.

وأشار إلى أن ليبيا دولة عربية مهمة، وعضو فاعل في الجامعة العربية، ولا يمكن أن تقبل الجامعة بأن تكون ليبيا مسرحا للتدخلات الأجنبية أو منفذا لتحقيق أجندات خارجية أو أطماع إقليمية في إحدى دولها الأعضاء”.

واختتم تصريحاته بأن الوضع في ليبيا أصبح خطيرا جدا، مع التدويل المتزايد المرفوض للأزمة، وتفاقم كل هذه التدخلات المكشوفة في الصراع، والخروقات المتكررة والمعلنة لحظر السلاح، والاستقدام المنهجي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ساحات المعارك.

The post أبو الغيط:الوضع في ليبيا أصبح خطيرا بسبب التدخلات الأجنبية في الصراع appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24