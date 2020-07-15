«تخطيط الوفاق» والسفارة الأميركية يراجعان أوجه التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة

أجرت وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني والسفارة الأميركية لدى ليبيا والوكالة الأميركية عملية مراجعة شاملة لأوجه التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في إطار مذكرة النوايا بين البلدين الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التخطيط في أكتوبر 2019، بحسب السفارة الأميركية.

جاء ذلك خلال لقاء عبر الفيديو عقد أمس الثلاثاء وضم كل من المفوض بوزارة التخطيط في حكومة الوفاق الوطني، الطاهر الجمهمي، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، جوشوا هاريس، والمدير القُطري للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جون بينيل.

وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إن الاجتماع «استعرض التقدم المحرز فيما يتعلق بالتعاون الفني في برامج المساعدة الخارجية، ووفّر منتدى لدراسة الأولويات الإستراتيجية».

وأكّد القائم بالأعمال، جوشوا هاريس «أنّ الولايات المتحدة استثمرت أكثر من 715 مليون دولارا لدعم الشعب الليبي منذ عام 2011، مع تركيز على دعم المؤسسات والمجتمعات الليبية في تعزيز الاستقرار الوطني والاعتماد على الذات».

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