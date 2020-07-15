الملف الليبي ضمن أجندة مباحثات تونسية أميركية

بحث وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” ونظيره التونسي “نور الدين الري” سبل تعزيز التعاون في مجلس الأمن الدولي والدفع صوب التوصل إلى حل لإنهاء الصراع في ليبيا.

حديث الوزيرين جاء في اتصال هاتفي بينهما تناول العلاقات الثنائية الأمريكية التونسية وقضايا إقليمية على رأسها الملف الليبية، جدد فيها بومبيو التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون الاقتصادي مع تونس والعلاقات التجارية القوية للمساعدة في التعافي من وباء فيروس كورونا المستجد.

وكانت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن كيلي كرافت، قد عبرت في وقت سابق عن قلق بلادها من التطورات والحشود العسكرية حول مدينة سرت، مشددة على أنه لا مكان للمرتزقة في الأراضي الليبية، داعية الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار، مؤكدة أن الصراعات الجارية في ليبيا تسببت في مكاسب إقليمية من جهة وخسائر من جهة أخرى، بينما استمر المرتزقة والأسلحة في التدفق إلى البلاد، مشددة على ضرورة أن على الجميع، بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن الدولي، الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مطالبة جميع القوى الأجنبية التي هي أطراف في الحرب في ليبيا بالوفاء بالتزاماتها في مؤتمر برلين وإنهاء العمليات العسكرية، مشددة على أنه “لا يوجد مكان للقوة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية