المغربي: أردوغان يريد إقامة الدولة العثمانية الجديدة من خلال إحتلال ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إدريس المغربي إن أمن ليبيا من أمن مصر وهناك ترابط وتداخل في الأمن القومي بين الجانبين.

المغربي أضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولى المصرية أمس الثلاثاء وفقاً لما نقله موقع “البوابة نيوز “المصري أوضح أن الميليشيات المسلحة التي تعبث في الأمن القومي الليبي مدعومة من تركيا وترمى إلى سيطرة التيارات الإخوانية المتطرف وذلك يشكل خطرا كبيرا على الدولة المصرية.

وتابع:” علاقتنا بمصر خلاف علاقتنا بكافة دول العالم لأنها علاقة شعوب وليس دول”.

وأوضح أن ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا واحتلاله للبلاد وفرض سيطرته من أجل عودة الدولة العثمانية الجديدة.

وتابع: “عندما دعينا مصر للتدخل كان من أجل دعم المؤسسة العسكرية الليبية من أجل استعادة مؤسسات الدولة الليبية وحماية الأمن القومي المشترك”.

عضو مجلس النواب لفت إلى أن تركيا لا ترتبط مع ليبيا بأي حدود وتعمل على السيطرة على ثروات الشعب الليبي وتدعم المرتزقة والإرهابيين من أجل تنفيذ مخططاتها الاحتلالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية