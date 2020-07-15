عقوب يبحث مع الأكاديمية الإفريقية للدراسات تدريب الكوادر الطبية

بحث وزير الصحة سعد عقوب خلال جلسة علمية مع رئيس الأكاديمية الإفريقية للدراسات عادل الذيب، تنفيذ الخطة الوطنية في مجال التدريب لعامي ألفين وعشرين وألفين وواحد وعشرين.

وتطرقت الجلسة إلى خطة الوزارة لتدريب الكوادر الطبية في مجال تبني نهج التطوير المهني المستمر في المؤسسات الصحية، وتطوير برامج الجودة للأمراض المزمنة، وتطبيق إجراءات وسياسات الدليل الطبي.

وأوضح عقوب أن الخطة استهدفت أكثر من ألف ومئة وسبعين متدربا من العناصر الطبية والطبية المساعدة في عدة بلديات، مشيرا إلى أن التطوير المهني من أولويات الوزارة لتحسين الوضع الصحي في البلاد.

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