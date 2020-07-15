صفا: أردوغان يستغل الإخوان والمجموعات التي ارتدت عباءة التطرف ليستخدمهم ويحركهم في ليبيا

ليبيا – اعتبر الصحفي التركي المعارض سعيد صفا والمحلل السياسي أن السبب وراء سوء علاقات تركيا مع سوريا والعراق ومصر والسعودية وليبيا واليونان وقبرص وغيرها إلى أن إدارة أردوغان لا تسير نحو الدبلوماسية الخارجية بل نحو الوضع العسكري فقط.

سعيد صفا قال خلال حوار صحفي أجراه مع موقع “تريكا الآن” اليوم الأربعاء إن أردوغان يستخدم جيشه فقط وفي الوقت الحالي لا يوجد مفهوم للسياسة الخارجية في تركيا فهي تعني الآن “الوضع العسكري” وهذا يعني سياسة “الحرب”.

وأضاف” عندما نتعقب سياسة الحرب فسنجد أنه يتم دس الجنود في سوريا والعراق وليبيا، وعندما تقوم دولتك بفعل ذلك وترسل الجنود يجب على الأطراف الأخرى أن تعرف بهذا لأن ذلك تأهب للحرب وعندما يحدث هذا تأخذ موقفاً فمصر والعراق وسوريا وإيران وغيرها من الدول تأخذ موقفًا ضدنا وينظرون إلى هذا الوضع على اعتبار أنه احتلال فكيف يجلسون مع محتل للتفاهم معه؟”.

وعلق على حبس الصحفي «أوضا تي في» بسبب نشرهم أخباراً حول مقتل ضابط بالمخابرات التركية في ليبيا قائلاً” الآن هناك مفهوم يسعى أردوغان لتأسيسه ويُدعى من وجهه نظره أنه إسلام سياسي إلا أنه ليس له علاقة بالإسلام على الإطلاق والآن بعض الصحفيين يعملون مع أردوغان وبعضهم يعمل داخل الهيمنة الأوراسية والبعض الآخر يعمل مع الناتو وللأسف الصحفيون المستقلون ليسوا كثيرين ويضطرون في النهاية للهروب بسبب عرقلة حركتهم المستقلة وقد دعمت جريدة «أوضة تي في» أردوغان على مدار سبع سنوات، ثم عاد أردوغان وبدأ يحبس صحفيي «أوضة تي في». هذا هو ما يفعله أردوغان، يحارب مع طرف ويجعل الطرف الآخر في يده وعندما يقوى تمامًا يلقي الطرف الذي كان معه في السجن”.

كما قال” لا يجب النظر إلى تطلع أردوغان لليبيا من فترة السراج بل لابد من التطلع إليها من فترة القذافي. فتركيا اعتبار من عام 1967 لديها علاقات جيدة مع ليبيا فالمصرف العربي التركي الذي أسس في فترة السبعينات هو مصرف ليبي أسسه القذافي وكانت أموال البنك المركزي الليبي تودع في المصرف العربي التركي الموجود في تركيا وهذه الأموال تقدر بملايين الدولارات وعندما وصل نظام أردوغان للسلطة وصلت علاقاته مع القذافي إلى مستوى عال وملايين الدولارات من الأموال الشخصية للرئيس الليبي الراحل كانت تودع في المصرف العربي التركي وعندما حدثت مشاكل مع القذافي وثار الشعب الليبي عليه وضع نظام أردوغان يده على المصرف العربي التركي وأخذنا نتساءل أين ضاعت مليارات الدولارات من المصرف؟”.

وأكد على أن علاقة تركيا بليبيا وعلاقة أردوغان بليبيا تعود لزمن بعيد لذلك على الجميع أولًا النظر إلى علاقات أردوغان المالية و”الجماعات الجهادية” التابعة لأردوغان الموجودة في جميع الدول في الساحة الدولية والكيانات والمنظمات غير الشرعية.

وأردف” عندما يدعمهم فهو يستغلهم لتعريف العالم بنفسه وعندما أراد ذلك لم يترك ليبيا هباءً، فالجهاديون الذين يحاربون في ليبيا جعلهم يحاربون في سوريا من قبل والعديد من الجماعات التي تحارب باسم القاعدة بدأوا يجتمعون فيما بعد مع أردوغان وأردوغان جعلهم يحاربون في سوريا باسم الجيش السوري الحر والآن يرسلهم إلى ليبيا ومنذ عشر سنوات وأردوغان يرسل سلاحًا وجنودًا إلى هناك”.

سعيد صفا رأى أن الغاية من العداء بين أردوغان والحكومة المصرية هو” الهدف الطبيعي لأردوغان. لقد حدث تطور داخل المجموعات الجهادية والتنظيمات السياسية التي تحدثت عنها من قبل. ولدينا جميعاً تلك المشكلة على مستوى العالم «الإسلام الراديكالي أو المتطرف». إذا نظرنا من الوجهة السياسية، نجد هناك كتلة إسلامية تتبع «الراديكالية»، هذه الكتلة وصلت الآن إلى أوج علاقاتها مع أردوغان، عندما نأتي إلى مصر، فهناك واقع يسمى «الإخوان المسلمين»، وهؤلاء لهم أنشطتهم في كل دول الشرق الأوسط ودول الخليج، وبدأت منذ العشرينيات من القرن الماضي، هي ليست جديدة”.

واختتم قائلاً:” على الرغم من أن أنشطة الإخوان منذ نشأتهم كانت في المجال السياسي إلا أنها أصبحت تتسم بـ«الراديكالية والتطرف» أو هكذا جرى تحويلها.. إن تلك الكتلة مالت إلى التطرف والراديكالية بعد أن فقدت قادتها الذين شكلوا فكرها حتى تغيرت فلسفتها أيضاً لقد بدأ أردوغان في دعم تلك المجموعات التي مالت إلى التطرف والراديكالية في مصر وبدأ في التدخل في شؤون مصر الداخلية فبينما كانت هناك إدارة مرسي أراد أردوغان منها أن تسير فقط وفق الأسس الإسلامية والخطوط والمبادئ التي رسمها الإخوان”.

وتابع “كما أراد تهميش المجموعات الأخرى من المسيحيين والعلمانيين وكل المجموعات الأخرى لقد دعم أردوغان الإخواني مرسي وكان يريد الحصول على نتيجة ذلك الدعم. وفي الوقت ذاته تظهر أمامنا حقيقة: عندما وصل الرئيس السيسي إلى رئاسة مصر أصبح أردوغان هو الداعم الوحيد لكل تلك المجموعات التي بلا قائد وترغب في مواصلة نشاطاتها أردوغان في الحقيقة يستغلهم يستخدمهم في تركيا وكذلك يستخدمهم في العراق وسوريا وليبيا أردوغان هو الرجل الذي يزود بالسلاح والمعدات كل تلك المجموعات التي ارتدت عباءة «الراديكالية والتطرف» هو من يحركهم وهو من يستخدمهم جميعًا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية