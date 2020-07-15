اكتشف 17 معلومات عن اللواء الراحل محمد بن نايل

1 / هو اللواء محمد بن نايل المقرحي من مواليد العام 1944.

2 / تدرب فى قوات الصاعقة وهو يبلغ من العمر 14 عاما.

3 / تطوع فى العام 1970 للقتال في صفوف قوات حركة فتح الفلسطينية وعرف بعلاقاته الوطيدة مع الزعيم ياسر عرفات وقادة النضال الفلسطيني.

4 / في العام 1971 التحق بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة المناضل جورج حبش حيث قاد العديد من العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

5 / فى العام 1980 حكم على محمد بن نائل بالإعدام فى تونس بعد أحداث قفصة الشهيرة.

6 / قاتل لمدة ثلاث سنوات في صفوف جبهة تحرير أريتريا وكان له دور مهم من خلال تشكيله فيلق مقاوم تحت قيادته.

7 / شارك فى حرب تشاد الاولى والثانية وفى الثمانينات وكان قائدا لمحور أم شعلودة.

8 / كان مكلفا بالعديد من الاعمال الاستخباراتية والميدانية واكثرها كانت بالدول الأوربية ومن هنا تأتى تسميته الشبح الذى أطلقته عليه المخابرات الأوروبية.

9 / فى اواخر الثمانينات كان مكلفا بحركات التحرر العالمية وكان هو وراء اغلب حركات التحرر وتغيير الأنظمة في افريقيا.

10 / تم القبض عليه فى السنغال العام 1989 واتهم بمحاوله دعم انقلابيين وبحيازة متفجرات شبيهه بتلك المستخدمة فى تفجير لوكربى وبعد مرور عام من سجنه تم الافراج عنه وورد اسمه في قضية لوكربي العام 1995 وتم التحقيق معه في طرابلس من قبل عناصر المخابرات الأمريكية.

11 / تم إتهامه بالتورط في حادثة اسقاط طائرة UTA الفرنسية على ارض النيجر ورفض ان يحقق معه قاض أجنبي.

12 / في العام 1990 إعتزل العمل في الدولة الليبية ، لكن المؤامرة على بلاده في العام 2011 جعلته يعود الى ساحات القتال ليشارك في مواجهة عدوان الناتو.

13 / ساهم في العام 2012 في التصدي لعدوان الميلشيات الإجرامية على مدينة بني وليد على إثر القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام ، كما شارك في التصدي للعدوان على ورشفانة في 2014 وعلى الشاطيء في 2014 والهلال النفطي في 2016.

14 / في مارس 2015 شكل بن نايل اللواء 241 مشاة بهدف إخراج القوة الثالثة التابعة لقوات «فجر ليبيا» من قاعدة براك الشاطئ الجوية، وقاد معارك ضارية ضد العدو ، وتعرض للأسر من قبل ميلشيات مصراتة قبل أن يطلق سراحه على إثر اتفاق لتبادل الأسرى.

15 / التحق باكرا بعملية الكرامة تلبية لنداء الواجب ودون حسابات سياسية وكان له دور مهم في تحرير الجنوب ومنطقة الهلال النفطي وفي معارك تحرير طرابلس من خلال قيادته للواء 12 مشاة.

16 / يعتبر من العقول الإستراتيجية المهمة في التخطيط للمعارك وإدارتها وكان يقود المعارك رغم الأوجاع التي يعانيها بساقه بعد إصابة في المعارك ضد العدو في العدو.

17 / توفي يوم 15 يوليو 2019 ببنغازي على إثر مرض عضال ألم به.